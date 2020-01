Juan Grabois criticó con dureza la tarjeta alimentaria nacional

El dirigente social y referente de Patria Grande, Juan Grabois, volvió a criticar al gobierno de Alberto Fernández. En una entrevista que concedió a Radio Con Vos, Grabois cuestionó la entrega de las tarjetas alimentarias, parte del Plan Nacional Integral Argentina contra el Hambre.

“No estoy de acuerdo con las tarjetas, es un retroceso ideológico, político y operativo”, afirmó el dirigente social, cercano al papa Francisco.

Para Grabois, la asistencia alimentaria se podría “haber canalizado a través de la Anses”. “Distribuir las tarjetas no es moco de pavo, debería haber primado el sentido de urgencia”, sostuvo.

Considera que la distribución de la tarjeta alimentaria genera “una complejidad adicional” y un problema operativo. Luego, enumeró sus críticas políticas: “No estoy de acuerdo con que se distribuya una tarjeta con presencia de funcionarios, intendentes, con la gente haciendo filas”, apuntó.

“No me gusta que se insista tanto en que la gente no va a poder sacar la plata o comprar alcohol y que van a hacer un curso de nutrición. Tomar de boludos a los pobres no me cabe”, lanzó.

“La AUH funciona bien y no tiene ninguna intermediación”, completó.

Pese a los cuestionamientos, el dirigente social ratificó su respaldo a Fernández. “Tengo críticas todos los días a decisiones que se toman, a posturas de ministros y trato de hacerlo de forma constructiva”, explicó.

Audiencia en el Vaticano

El papa Francisco recibirá al presidente, Alberto Fernández, el viernes 31. El encuentro, confirmado por la santa sede, tendrá lugar en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico del Vaticano, a las 11 hora local (7, en Argentina).

El primer acercamiento del Gobierno con el sumo pontífice fue en diciembre de 2019, cuando la primera dama, Fabiola Yáñez, se reunió con Francisco junto a otras cuatro primeras damas latinoamericanas en el marco de la inauguración de la nueva sede de la fundación pontificia Scholas Occurrentes, creada por el Papa.

Según fuentes oficiales, el encuentro comenzará con un saludo de recibimiento en la denominada sala del Tronetto, en el segundo piso del Palacio, y luego los dos jefes de Estado pasarán a la reunión a solas en la Biblioteca, según la praxis vaticana. Tras la reunión, y luego de un saludo formal del pontífice a la delegación argentina que llegue a Roma, Jorge Bergoglio y Fernández harán el tradicional intercambio de regalos.

La última visita de Fernández al Papa fue en agosto de 2018, en ocasión de un encuentro en la residencia de Casa Santa Marta del que también participaron el dirigente chileno Carlos Ominami y el brasileño Celso Amorim