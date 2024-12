Javier Milei habla en Cadena Nacional y traza un balance de su primer año de gestión

La Cadena Nacional de Javier Milei

“Hoy puedo decirles que hemos superado la prueba de fuego. Hemos salido del desierto. Gracias por confiar en el Gobierno. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto. Pero si que podemos terminar el año con alivio y de que hemos dejado atrás lo peor. El futuro será cada vez mejor. Se vienen momentos felices en la Argentina”, destacó el líder de La Libertad Avanza (LLA).

“Hace un año teníamos una alta inflación y 15 puntos de déficit consolidados. Hace un año, un degenerado fiscal que no voy a nombrar venía de imprimir 13 puntos del PBI sin cuidado de la inflación que iba a generar. Hoy la inflación es cosa del pasado. Hoy esta saneada la deuda y el flujo de importaciones. Hoy no tenemos déficit comercial ni reservas negativas. Hay superávit comercial creciendo a pasos agigantados. Hoy la brecha cambiara está prácticamente muerta. Hacia 16 años que no sucedía algo así en el país. Hoy el riesgo país se encuentra debajo de los 700 puntos”, celebró a continuación.

“Hace un año teníamos una economía maniatada de regulaciones que le complicaban la vida a todos. Hoy eliminamos 800 normativas. Abrimos los cielos, desregular el transporte, eliminamos los precios máximos, habilitamos la competencia en el sector de medicamentos y el internet satelital. Hoy los piqueteros tienen miedo de salir a la calle. Hemos hecho la reforma estructural más grande de las historia, mucho más grande que la de Carlos Menem. Nos encontramos en la mitad superior de la tabla en el ranking de países. No vamos a parar hasta convertirnos en el país más libre del mundo. Queremos hacer 3200 reformas más”, remarcó.

Luego, reforzó: “Hoy el mundo vuelve a posar su mirada en la Argentina. Inversores evalúan la posibilidad de volver a vivir aquí. Estados Unidos está diseñando su propio ministerio de Desregulación. Nos decían que no llegábamos a enero. Hoy estamos en diciembre. No querían que destaparamos sus curros. No nos vamos a ir a ningún lado. Ese es el problema de la casta. Necesitan que a los otros les vaya mal para que ellos les vaya bien. No piensan en otra cosa que explotar a la sociedad”.

Más del discurso presidencial

obre el final de su discurso, Milei hizo algunos anuncios de cara al años próximo. En primer lugar, habló de una reforma impositiva estructural. “Planeamos reducir un 90% la cantidad de impuestos nacionales y devolverle a las provincias la autonomía impositiva”, dijo. En materia de quita de restricciones para la compra del dólar, anticipó: “El año que viene la salida del cepo será una realidad, para ello estamos trabajando en una solución definitiva para el problema de los stocks del Banco Central, que puede darse ya sea a través de un nuevo programa con el FMI o un acuerdo con privados”.

También mencionó la libre competencia de monedas: “Los argentinos podrán utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas. Cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares o la moneda que considere, exceptuando el pago de impuesto que por ahora seguirá siendo en pesos”.