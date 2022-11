Intento de magnicidio: Sabag Montiel se compara con Mandela

Hasta el momento Sabag Montiel nunca quiso declarar en indagatoria y solo se había limitado a decir: "Brenda (Uliarte) no tuvo nada que ver y yo tampoco", en referencia a su pareja, procesada como coautora del homicidio en grado de tentativa.

Para los investigadores sigue despertando más interés el perfil de Uliarte, que aparece como quien pudo haber manipulado a Sabag Montiel y como aquella que podría tener otro tipo de conexiones: de hecho creen que fue ella la que le hizo escribir una carta pidiendo que el dirigente de la Nueva Centro Derecha Hernán Carrol le designara un nuevo abogado.

sabag montiel y brenda uliarte.jpg

El estudio, dado a conocer este sábado por la agencia Télam, determinó que Sabag Montiel tiene una personalidad "narcisista", que en su actitud se destaca la "pedantería" y la "vanidad", y que su discurso es "engorroso, extravagante y tedioso".

"El acto fue simple. Es más simple de lo que todos creen. No me dijo nadie. No tiene tanta mística, yo estoy tranquilo ahora", afirmó Fernando André Sabag Montiel según surge del informe que fue requerido por el fiscal Carlos Rívolo en el marco del expediente que tramita ante el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Dicho informe dice que "el sujeto conoce la prohibición de la norma", es decir que conoce la criminalidad del acto que se le endilga, pero "no la cumple por estar convencido de su acto" que tiene que ver con "hacer justicia". A su vez, "no sufrió merma alguna" en sus capacidades mentales.

Los peritos afirmaron que, en el intento de autojustificar el hecho por el que se encuentra detenido, Sabag Monitel utilizó las frases "ajusticiar a una chorra" y "provocar una reacción en el pueblo".

Además, las consecuencias del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner "no fueron pensadas pero tampoco le interesaron".

"Para mi estar acá es un aprendizaje para poder tener introspección y analizar. Esto es un aprendizaje", afirmó el imputado quien, según el informe, "cree que si bien la justicia es divina él paga por los errores de los demás y por los propios" y "se equipara con (Nelson) Mandela en su condición de recluso político".

En el análisis se sostiene que su personalidad es la de quien busca impresionar a los observadores; mientras que en el pasaje referido a sus ideas se señaló que no mantuvo ideas políticas en particular y que odia a toda la política.

El informe lo coloca como una persona con "normal" capacidad de atención cuyo curso de pensamiento es también "normal" con "tendencia marcada a la disgregación" y sostiene que tiene ideas fijas en temas de salud, con carácter hipocondríaco y mágico (hace referencia a que un cura le tocó el pecho y eso tendría algún efecto).

Uliarte, deprimida

El perfilado realizado sobre Brenda Uliarte, detenida y procesada como coautora del intento de magnicidio, arrojó menos información porque ella adoptó una actitud poco colaborativa con los peritos, aunque se concluyó que atraviesa un cuadro depresivo.

Los perfilados fueron realizados con la aceptación de las respectivas defensas oficiales de los imputados, mientras que en el caso Nicolás Gabriel Carrizo, supuesto jefe de ambos en el emprendimiento de venta de copos de nieve y procesados en la causa como partícipe secundario, rechazó que se lo hicieran.

La información ingresó al expediente en la misma semana en la que la vicepresidenta Fernández de Kirchner, que reviste la calidad de víctima y querellante, adelantó a través de su cuenta personal en la red social Twitter que va a recusar a la jueza Capcuhetti.