Indignación en Melincué: mataron y carnearon a una carpincho preñada

El guardafauna de la laguna de Melincué, Mario Sacchetto, presentó una denuncia en la Fiscalía de esa localidad, cabecera del Departamento General López, y en la comisaría del pueblo homónimo al espejo de agua por la caza de un carpincho hembra que estaba preñada.

Eran solo ocho los roedores que estaban en el humedal y que eran cuidados por los guardafaunas, precisamente para lograr que se desarrollen en ese ámbito propicio. La indignación se notó en las redes ya que los cazadores subieron la foto con la pieza, de más de 60 kilos, al momento de cazarla y cuando la estaban carneando.

Sacchetto explicó: “Nosotros detectamos que había dos carpinchos hace unos dos años y queríamos preservarlos para su reproducción. De hecho ahora son ocho los integrantes de esa familia de roedores, pero el fin de semana unos cazadores irresponsables no tuvieron piedad con el carpincho al que cazaron. Encima estaba preñada”.

Lo cierto es que la foto con el animal muerto apareció en una cuenta de Facebook en donde se alardeaba de la presa obtenida. En otra imagen se ve cómo el animal es carneado entre varias personas. Esto produjo indignación en el titular de la Secretaría de Turismo y Pesca de Melincué, quien rápidamente realizó la denuncia tras enterarse por las redes sociales del hecho que se produjo el último fin de semana.

Los hombres que cazaron a la carpincho hembra dijeron que la ultimaron porque los había atacado, cosa que fue puesta en duda por el propio Sacchetto, quien aseguró que “es muy raro que ataquen a excepción que vos te acerques demasiado y ella estando con las crías. Cosa que no creo que haya pasado”.

Indignados

Visiblemente molesto, el guardafauna se expresó en su cuenta de Facebook para describir una foto en la que se ve a una persona con el cuerpo muerto del carpincho. Y afirmó: “Creo que esta persona es de Elortondo. Lo otro era un carpincho, al cual estamos cuidando, junto a su familia, desde hace dos años acá en la laguna, y ahora un imbécil como este y sus amigos terminan con su vida. Ya está presentada la denuncia, y ojalá podamos terminar con este tipo de bichos; sí, con el de dos patas”, ironizó en alusión al cazador.

Luego agregó: “Podés estar de acuerdo o no con la caza, podés estar de acuerdo o no con que se cuide la laguna. Pero no podés estar en desacuerdo con que hace dos años le estamos poniendo todo para cuidar las distintas especies de animales que estamos teniendo. Desde el más chiquito al más grande. Con los guardafaunas, hace dos años, localizamos dos carpinchos, los empezamos a proteger, ya tenemos unos 10, y este año podríamos haber tenido cinco más”

El animal

El carpincho es un roedor herbívoro anfibio, cuyo adulto pesa alrededor de 55 kilos, mide más de un metro de largo y unos 50 centímetros de altura. Es un animal robusto, sin cola, con un aspecto semejante al de un cobayo gigante. Tiene el tronco macizo, la cabeza gruesa y pesada, el hocico es truncado y ancho. Los ojos son pequeños, las orejas poco desarrolladas y el labio superior muy hendido.

Las patas tienen escasa longitud; las anteriores poseen cuatro dedos y las posteriores tres. Los dedos de ambas extremidades están unidos por una pequeña membrana natatoria. El pelaje es denso, corto y bastante áspero. La coloración general es gris castaño uniforme en todas partes.

El carpincho posee un área de distribución que abarca desde Panamá hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Está presente en todos los países sudamericanos a excepción de Chile.

Se caracterizan por tener tres requerimientos indispensables para su supervivencia: la disponibilidad de ambientes acuáticos, la presencia de áreas de forrajeo en las cercanías y áreas secas para descanso y para abrigo de crías. Estos requerimientos, sumados a la variedad de tipos climáticos presentes en Argentina, determinan áreas con diferente aptitud potencial.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (1996), esta especie se encuentra bajo la denominación de Menor Riesgo (LR) y como Riesgo Bajo (RB pv) en el Libro Rojo de los Mamíferos de Argentina, donde se la considera especie “no amenazada”. Tampoco se encuentra incluida en los Apéndices de la Convención Internacional Sobre el Tráfico de Especies silvestres.

No obstante, existe en el país un plan de acción para protegerlos. El Proyecto Carpincho (tal el nombre del emprendimiento que apoya la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad) lleva adelante acciones para la conservación de la especie mediante la organización de talleres participativos con las provincias que cuentan con poblaciones de carpincho, realización de estudios ecológicos, evaluación del uso e importancia para las poblaciones humanas locales, análisis de comercialización y elaboración de mapa de distribución del carpincho.

En Santa Fe existen reservas naturales donde son cuidados del daño externo.