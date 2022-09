Incendios forestales causan graves daños en Salta y Jujuy

De ese total, alrededor de 2.200 hectáreas fueron consumidas por las llamas en el departamento de Orán y otras 1.700 en el departamento San Martín, según los últimos reportes de la Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia de Salta. Al cierre de esta edición había varios focos ígneos activos en los mencionados departamentos, y puntualmente en Urundel y Colonia Santa Rosa (Orán).

El jefe de Bomberos de la Policía de Salta, Sandro Santos, precisó que en Colonia Santa Rosa se quemaron 2 mil hectáreas y que el fuego se extendió hasta la localidad de Yuto, en la provincia de Jujuy, en las últimas horas, informó El Tribuno.

Por su parte, en Jujuy este jueves los brigadistas se vieron favorecidos por la falta de vientos que ayuda a contención del fuego.

El Comité Operativo de Emergencia Ígneo informó sobre el incendio que se registra en el departamento Ledesma y que ya dejó 6.800 has consumidas por el fuego, que ayer no hubo vientos fuertes, favoreciendo el trabajo de control de todas las dotaciones que están trabajando en el lugar, a la cual se sumaron 68 bomberos que llegaron de Corrientes.

También se indicó que operan en el lugar tres aviones hidrantes y dos helicópteros, medios aéreos provistos por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y más de 40 unidades operativas logísticas aportadas por los organismos provinciales, municipales y privados de Jujuy.

Asimismo, se reportó que un brigadista fue trasladado a un centro de salud y luego a su domicilio, tras descompensarse minutos antes de iniciar las tareas en campo. El diagnóstico fue una descompostura estomacal. Sin embargo, se hizo saber que los bomberos voluntarios de Caimancito y de la Policía provincial, personal de Seguridad Vial y las y los brigadistas y bomberos que llegaron de otras jurisdicciones están en óptimas condiciones.

Se apagó nuevo incendio originado en Caimancito

El COE Ígneo también informó que se avanza en el trabajo de hacer líneas para cortar el avance del fuego, que está a cargo de los brigadistas más experimentados, en tanto que el resto de los equipos refuerza controlando las líneas que se habilitaron en otros sectores. Además, se mantienen controlados otros dos frentes, Caimancito y Yuto, a fin de evitar el ingreso a la zona urbana. A pesar de las intensas campañas y la situación actual, de público conocimiento en la zona, los brigadistas ayer tuvieron que apagar un nuevo incendio originado en Caimancito en un camino vecinal.

En la ruta 34 se desarrollaron tareas de prevención por parte de Seguridad Vial y la Policía (bomberos de la Provincia y de Corrientes), en el sector del cruce de las rutas, el helipuerto y el puente del río San Francisco.

Para este jueves se prevé en la zona de incendios una temperatura mínima de 8º y máxima de 29º, sin precipitaciones y humedad relativa del ambiente en descenso, lo que no favorece a la actual situación.

Preocupante

La problemática de los incendios forestales y hectáreas quemadas son muy preocupantes. Enero de este año fue un mes atípico porque registró un alto porcentaje de superficie arrasada por las llamas. Según datos proporcionados desde la Subsecretaría de Defensa Civil, ese mes se quemaron 3.600 hectáreas en todo el territorio salteño. Para tener una noción sobre la cantidad de áreas perdidas ante el fuego, equivalen a 4.897 canchas de fútbol del estadio Padre Ernesto Martearena.

La situación es compleja porque las 3.600 hectáreas quemadas a principio de año representan el 22% del total del territorio arrasado por las llamas en todo 2021. El año pasado en la provincia hubo un total de 15.897 hectáreas quemadas. Un registro 60% menor si se lo compara con el de 2020, ya que la cantidad de superficie afectada por las llamas ese año llegó a más de 40 mil.

El alarmante dato vuelve a poner en relieve el daño ocasionado por el cambio climático, con las prolongadas sequías y la mano irresponsable del hombre que en el 95% de los casos suele ser responsable de los focos ígneos.

Temporada

En Salta la temporada de incendios forestales empieza los últimos días de junio y termina en diciembre con las primeras lluvias. Es la época en la que prácticamente en la provincia no se producen precipitaciones.

Desde la Policía de Salta recomiendan no realizar fogatas en lugares descampados, no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en campos ni espacios verdes y no quemar basura ni pastizales. Ante un foco de incendio reportar inmediatamente al Sistema de Emergencias 911.