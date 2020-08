Importante adhesión del banderazo opositor al Gobierno

Miles de personas se movilizaron ayer en distintos puntos del país para protestar contra el gobierno nacional en un banderazo opositor. Fue la tercera vez que los sectores opositores se manifestaron durante la vigencia de la cuarentena, ya habían organizado marchas el 20 de junio y el 9 de julio.

La protesta del #17A fue convocada principalmente a través de las redes sociales bajo los hashtags #17ASalimosTodos y #17ABanderazoporlaLibertad. Si bien ningún partido de la oposición llamó formalmente a participar de la movilización, varios referentes de Juntos por el Cambio apoyaron públicamente la iniciativa.

En la ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la protesta fue el Obelisco, donde los manifestantes con banderas argentinas comenzaron a concentrarse minutos antes de las 16. En el interior del país se congregaron en plazas y monumentos: como el Patio Olmos y la plaza San Martín de Jesús María en Córdoba; la plaza Moreno en La Plata; el Monumento a la Bandera en Rosario; y el cruce de Sarmiento y avenida San Martín en Mendoza.

También se juntaron cientos de manifestantes frente a la Quinta de Olivos, donde vive el presidente Alberto Fernández, y un grupo más pequeño en la esquina de Juncal y Uruguay, donde está ubicado el departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, consignó Infobae.

En el edificio de la vicepresidenta un vecino colgó una gran bandera argentina que decía “Argentina República Democrática”.

Entre las consignas que más se repitieron en las redes sociales se destacaron las críticas a la reforma judicial que impulsa el oficialismo, los cuestionamientos a la cuarentena, el repudio contra la corrupción y el reclamo de mayor seguridad.

Marchas de protesta se registraron también desde primera hora de la tarde en diferentes barrios porteños, con nutridas concentraciones de vecinos en diferentes puntos.

Tensión en la oposición

Por su parte, el #17A también reavivó las tensiones al interior de la coalición opositora. Mientras la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el referente radical Luis Brandoni, caminaron entre la multitud, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomó distancia de la convocatoria y pidió “máximo cuidado con el distanciamiento”.

“Vengo a decirle al Presidente que la cuarentena puede que no exista para él, pero sí existe para miles de trabajadores y un montón de gente que la está pasando realmente mal”, dijo Bullrich desde la avenida 9 de Julio y también le pidió a Alberto Fernández que frene la reforma judicial.

El actor Luis Brandoni, que llegó al centro acompañado por el exsecretario de Medios macrista Hernán Lombardi, también le envió un mensaje al jefe de Estado. “Comprenda Presidente que hay un pueblo reclamando”, expresó el reconocido artista.

En tanto que el exfuncionario de Cambiemos pidió que no avance la reforma judicial. “Le decimos no a la impunidad de los corruptos. Somos pacíficos ejerciendo el libre derecho a protestar, cuidándonos, con aislamiento social porque somos responsables”, completó Lombardi.

En cambio, Rodríguez Larreta había manifestado el sábado una postura diferente. “Podrá haber alguna persona que hable a título individual, pero aclaro que no hay ninguna convocatoria partidaria. Entendemos la incertidumbre que genera estos meses de aislamiento y respetamos el derecho a manifestarse, pero en este momento pedimos máximo cuidado con el distanciamiento, así como lo planteamos para cualquier actividad al aire libre”, fue el mensaje del jefe de gobierno porteño.

Durante el día los referentes de Juntos por el Cambio dejaron expuestas sus posturas en las redes sociales. “Saliendo para el Obelisco porque nosotros estamos juntos contra la impunidad”, posteó el diputado Fernando Iglesias en su cuenta de Twitter. En un video hablando a cámara desde adentro de su auto, agregó: “Siempre con barbijo, con la Bandera, respetando los dos metros de distancia y sin responder a las provocaciones. Los esperamos allá”.

“Estoy en Cerrito y Tucumán a las 4 de la tarde como miles e compatriotas, en mi auto, con mi barbijo, con mi alcohol en gel, viendo cómo la gente se expresa con barbijo, con distancia social. En mi caso porque no queremos que nos mientan más”, publicó por su parte el diputado de PRO Waldo Wolff, también en sus redes sociales. Luego, indicó: “Feliz de estar acá, con los compatriotas que piensan como yo, que nos pidieron que defendamos la República del avasallamiento”.

Pero dentro de la coalición opositora hubo otras posturas: “En lo personal, no voy a salir a marchar porque sería una irresponsabilidad”, dijo la senadora nacional por Jujuy de Juntos por el Cambio Silvia Giacoppo.

En esa misma línea estuvo el gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales, que se había manifestado esta semana contrario a las movilizaciones en su provincia, que tuvo un fuerte rebrote en los contagios en julio.

“La manera de mostrar esa necesidad de ciertos cambios no es a través de una marcha que pueda generar el aumento de contagios en un momento donde hay alta circulación de virus”, fueron las palabras del diputado provincial de PRO Daniel Lipovetzky.

Entristecido

El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, que en su cuenta de Twitter escribió: “Me entristece que una mínima parte de nuestra sociedad no comprenda el daño que le puede hacer a otros y otras con este tipo de expresiones”. Y, en esa misma línea, expresó: “No valoran el esfuerzo que el sistema de salud está haciendo por cuidarnos. Los contagios se frenan si no circulamos. No hay recetas mágicas”.

Paraná Juan Ignacio Pereira

En Entre Ríos

En la capital provincial el punto central de la protesta fue en un principio la Plaza 1° de Mayo. Allí se reunieron numerosos hombres y mujeres de todas las edades, con banderas argentinas y sin respetar el distanciamiento. También marcharon a pie y en vehículos, haciendo sonar las bocinas, por calles del centro.

Desde la Plaza marcharon en caravana hacia el centro cívico. Frente a la Casa de Gobierno se congregaron nuevamente, cantaron el Himno Nacional e hicieron oír sus reclamos.

“No a la reforma judicial, no a la entrada de los chinos al país y no a la vacuna de Oxford porque los ingleses han sido siempre nuestros enemigos, y no van a traer algo bueno ahora”, fue uno los testimonios recogidos por Canal Once en la marcha. “Porque no hay justicia y para que devuelvan lo que se llevaron”, explicó otro concurrente.

“Porque estoy viejo y porque ya vivimos esta situación hace muchísimos años, hasta que la gente se enoja. Treinta millones de argentinos están disconformes y eso se notará en las próximas elecciones. No nos tienen que provocar más”, apuntó otro.

“Están avasallando nuestros derechos a partir del decreto que es inconstitucional, porque no nos permite transitar libremente, y a su vez, no nos permite trabajar. Y que todos los poderes del Estado funcionen como deber ser porque están coartando la libertad de los legisladores de la oposición”, indicó otra mujer que participó de la marcha, en la que se vio a algunos dirigentes locales de la coalición opositora.

Con una importante convocatoria de vehículos y personas caminando, se realizó en Gualeguaychú la caravana 17A que había sido convocada por redes sociales.

La convocatoria fue realizada en Plaza Colón, desde donde partió una numerosa caravana de vehículos, la mayoría de ellos portando banderas argentinas. Una larga fila de vehículos se fue agrupando por avenida Costanera, también por Del Valle y otros vehículos se sumaron desde la zona posterior a los galpones del puerto.

Participaron el senador nacional Alfredo De Ángeli, el diputado provincial Nicolás Mattiauda y el presidente de la SRA en la provincia, Walter Feldkamp. También estuvieron presentes los concejales gualeguaychuenses de Juntos por el Cambio, Alejandra Leissa, Pablo Echandi y Juan Ignacio Olano, consignó El Día.

El centro de Concordia también fue escenario de la participación de grupos de personas para formar parte del Banderazo del 17A, según consignó el sitio de LT 15 que dio cuenta de la actividad en la Capital del citrus. Como en el resto de los lugares del país, los actos no tuvieron oradores y la mayoría de los testimonios correspondieron a personas que espontáneamente explicaron su motivación para asistir a la protesta. También hubo marchas en localidades más pequeñas, como Villa Urquiza (Departamento Paraná).

Cafiero

Cafiero pidió perdón a los trabajadores de la salud

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió ayer “perdón” a los trabajadores de la salud que se exponen a diario en la atención de pacientes con coronavirus “por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar que no pusiera en riesgo” la salud de la población, en referencia a la manifestación convocada ayer en rechazo a las medidas de aislamiento y la reforma judicial.

“Cuando todo esto pase, la enorme mayoría de los argentinos vamos a poder decir que promovimos la solidaridad y que honramos la memoria de los muertos por esta enfermedad. Entre esa enorme mayoría va a haber hombres y mujeres de todo el país y de todos los partidos. Pero también habrá una minoría que no va a poder decir esto cuando mire a los ojos a sus hijos”, expresó el jefe de Gabinete.

Cafiero extendió su pedido de perdón “a los médicos y las médicas, enfermeros y enfermeras, y a todo el personal esencial que está poniendo el cuerpo todos los días por no haber logrado que la oposición buscara otra manera de protestar que no ponga en riesgo a la gente”.

Con todo, resaltó: “La inmensa mayoría de nuestros compatriotas se están cuidando y no porque apoyen al Gobierno, sino que lo hacen porque saben que esta pandemia es grave”.

“Esa mayoría no aparece en los canales de televisión, ni en las coberturas de los diarios principales; insisto, no son ni oficialistas ni opositores, son argentinos y argentinas que entendieron que el único remedio que tenemos hasta que tengamos la vacuna es minimizar la circulación”, reflexionó finalmente el funcionario.