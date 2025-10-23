Uno Entre Rios | El País | telefe

Gustavo Scaglione adquirió Telefe

La incorporación de Telefe consolida el posicionamiento y la expansión del holding en la industria de medios y comunicación en Argentina.

23 de octubre 2025 · 20:39hs
El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe

Rosario 3

El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe, Darío Turovelzky

El holding de medios argentinos liderado por Gustavo Scaglione, anunció este jueves la adquisición a Paramount del total del paquete accionario de Telefe (Televisión Federal S.A.), la marca de entretenimiento líder en Argentina.

Con esta operación, Gustavo Scaglione concreta una de las transacciones más relevantes en la industria de los medios y la comunicación. Scaglione es titular de Televisión Litoral S.A. y de La Capital Multimedios, dos grupos con importantes activos en televisión, radio, medios gráficos y digitales en distintas regiones de la Argentina. Con la incorporación de Telefe, el holding se consolida como el más importante del país.

La cantante fue encontrada tras un allanamiento en su departamento.

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lowrdes Fernández y detuvieron al novio

Javier Milei cerró la campaña en Rosario y volvió a criticar a la oposición. 

Javier Milei cerró la campaña en Rosario: "A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina"

“La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos”, afirmó Gustavo Scaglione.

El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe, Darío Turovelzky

telefe
El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe, Darío Turovelzky

El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe, Darío Turovelzky

Telefe, con una diversidad de géneros y formatos que incluyen entretenimiento, ficción, deportes, noticias y múltiples líneas de negocio, alcanza cada vez a más audiencias mediante experiencias innovadoras y se mantiene como el referente del entretenimiento en Argentina.

Darío Turovelzky, quien continuará desempeñándose como CEO de Telefe, expresó: “La llegada de Gustavo Scaglione nos brinda una plataforma sólida para escalar nuestro negocio. En Telefe estamos comprometidos a seguir liderando y a crear contenidos que inspiren y conecten con las audiencias. Siendo fieles a nuestro ADN, en esta nueva etapa seguiremos desafiando los límites de la industria para potenciar nuestro ecosistema y consolidar un modelo de gestión innovador que impulse el desarrollo y el crecimiento de todas las marcas del grupo”.

Hoy comienza una nueva etapa que combina experiencia, talento y visión para seguir construyendo un futuro de crecimiento conjunto, alcanzar nuevas metas y generar valor para todos.

telefe Gustavo Scaglione Argentina
Noticias relacionadas
El dólar oficial cedió $10 tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos. 

El dólar oficial cedió tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones.

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Cristina Fernández dejó un mensaje en sus redes antes de los comicios: “El experimento libertario fracasó, el freno a Javier Milei empieza este domingo”

Cristina Fernández dejó un mensaje previo a las elecciones

pablo quirno sera el nuevo canciller en reemplazo de gerardo werthein

Pablo Quirno será el nuevo Canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

Ver comentarios

Lo último

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lowrdes Fernández y detuvieron al novio

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lowrdes Fernández y detuvieron al novio

Javier Milei cerró la campaña en Rosario: A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina

Javier Milei cerró la campaña en Rosario: "A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina"

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Ultimo Momento
Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lowrdes Fernández y detuvieron al novio

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lowrdes Fernández y detuvieron al novio

Javier Milei cerró la campaña en Rosario: A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina

Javier Milei cerró la campaña en Rosario: "A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina"

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Gustavo Scaglione adquirió Telefe

Gustavo Scaglione adquirió Telefe

Policiales
En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Ovación
Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata

TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

La provincia
Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Dejanos tu comentario