El presidente, Alberto Fernández, consideró que la polémica dentro del oficialismo sobre la existencia de presos políticos es una cuestión semántica. Lo dijo cuando lo consultaron sobre los dichos de la ministra de Mujer, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta, quien cruzó con énfasis al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En la Casa Rosada afirman que el Presidente no se molestó con las declaraciones de Gómez Alcorta, pero señalaron que Fernández no hará gestiones ante el Poder Judicial para modificar esa situación de los detenidos, según publicó el diario La Nación.

Los dichos del jefe de Gabinete, negando la existencia de presos políticos, provocaron un fuerte enojo del kirchnerismo, donde varios dirigentes salieron a criticarlo. Pero ninguno con el cargo y el peso de una integrante de la primera línea del gobierno como Gómez Alcorta.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad fue hasta hace poco la abogada de Milagro Sala y puso el ejemplo de la dirigente kirchnerista para contradecirlo. “No tengo dudas de que es una presa política”, lanzó en respuesta a Cafiero. Una respuesta que también puede ser para Alberto Fernández, que tiene la misma idea que su jefe de gabinete. Wado de Pedro también había dicho que Sala es una presa política.

Asimismo, comparó el argumento utilizado por su jefe directo (“para nosotros no hay presos políticos, lo que hay son detenciones arbitrarias) con la dictadura militar. “En la dictadura hubo muchos detenidos con procesos judiciales arbitrarios y nadie dudó en llamarlos presos políticos”, dijo Gómez Alcorta.

A Cafiero también lo cruzaron Julio De Vido, Nora Cortiñas y Jorge Ferraresi, entre otros. El jefe de Gabinete se refirió a las críticas. “No tengo dificultad en estar envuelto en ninguna discusión. Creo que tenemos que tener en claro que en la Argentina existió la persecución política, una organización respecto al lawfare, pero lo cierto es que los procedimientos judiciales están siendo llevados adelante y es algo que lo tiene que determinar la Justicia, un poder independiente”, dijo en radio Del Plata.

“El Ejecutivo debe dejar que la Justicia si tiene que revisar sus causas lo haga, como lo está solicitando la defensa de los detenidos, que en muchos casos manifiestan que fueron detenidos injustamente. Nosotros planteamos eso; obviamente queremos que haya justicia y que si hay detenidos injustamente, sean dejados en libertad”, agregó.

Lejos de poner paños fríos, ayer también el canciller Felipé Solá se sumó a la polémica. “ No diría que hay presos políticos. Hay presos que la Justicia podría no tener presos pero es una decisión del Poder Judicial, un poder independiente del Ejecutivo. Hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico, y que están ligadas a figuras que tienen relieve político, lo cual no quiere decir que haya presos políticos. Porque preso político es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable, que no esté libre, con un objetivo muy concreto: sacarlo del juego. Me parece que lo que hay es gente que podría estar en su casa y no lo está por su relevancia”, señaló en radio Mitre.