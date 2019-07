Fuerte cruce de Alberto Fernández con un periodista en Córdoba

El candidato a la presidencia por el Frente Todos, Alberto Fernández, mantuvo una fuerte discusión con el periodista cordobés Mario Pereyra en Cadena 3. Fueron seis minutos de entrevista que fueron subiendo de tono hasta que ofuscado el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner disparó: "Usted no me quiere, pero disimúlelo".

"¿Cómo usted se une a un vicepresidente (Amado Boudou) que está preso, condenado; a una mujer (Cristina)que tiene 13 causas; y a ministros que están detenidos por causas de corrupción?", le preguntó Pereyra, a lo que Fernández respondió: "No es verdad lo que está diciendo, está hablando como opositor y lo entiendo, pero lamentablemente tergiversa todo".

"Los que se han corrompido que se hagan cargo de la corrupción. Yo entiendo que usted no me quiere pero por lo menos disimúlelo"

"Los que se han corrompido que se hagan cargo de la corrupción. Yo entiendo que usted no me quiere pero por lo menos disimúlelo", añadió Fernández, y aclaró: "Yo no voy a hacer nada por impedir que sean juzgados porque yo he pasado 6 años y medio en la función y a mí nunca nadie me endilgó una causa por corrupción. Eso no me lo pregunta. Nunca un juez me citó a declarar. Usted me pide que me haga cargo de lo que otros hacen".

"¿Por qué se asoció con una persona que usted denostó durante años?", insistió Pereyra, uno de los periodistas más populares de la radio cordobesa que, gracias a la red de emisoras de FM de Cadena 3, logró alcance nacional. "Se lo explico, no se ponga nervioso, le veo en su gesto tanto malestar", retrucó Fernández, desafiante.

"La mayoría de esos hechos ocurrieron cuando ya no era jefe de Gabinete", continuó con su explicación Fernández, y recordó: "Cuando yo estuve en el Gobierno hubo tres hechos de corrupción presunta: la valija de Antonini Wilson, el caso de Felisa Michelli y el caso Skanska. En los tres casos les pedí las renuncias a los funcionarios y les dije que fueran a responder ante la Justicia. Yo puedo contestarle todo porque no miento".

Fue el del cuarto cruce de Fernández con un periodista en poco más de una semana: días atrás discutió con Mercedes Ninci a la salida de los tribunales de Comodoro Py, con Jonatan Viale durante una entrevista telefónica y con un movilero que lo abordó en el aeropuerto de Córdoba.