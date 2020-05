Frigerio: "Sin la oposición a la que yo aspiro, nosotros no hubiéramos podido gobernar"

Recluido en Villa Parancito donde pasa la cuarentena, y dedicado al asesoramiento de empresas, el exministro del Interior Rogelio Frigerio hizo declaraciones al portal Infobae que darán que hablar en la oposición de Cambiemos.

Frigerio se resistió a simplificar la situación de ese sector político dividiéndolo entre “moderados y responsables” por un lado, y los duros por el otro. “Trato de no simplificar tanto el tema porque es bastante complejo. Yo creo que la oposición tiene que ser parecida a la que nosotros pretendíamos cuando éramos gobierno, y que en algún momento también la encontramos. Una oposición que garantice la gobernabilidad, que se siente a discutir, que logre acuerdos en muchas políticas públicas. Durante los cuatro años de gobierno en muchas oportunidades contamos con esa oposición. Me siento cómodo con eso y no con una oposición como la que reprochábamos en esos cuatro años, que ponía palos en la rueda permanentemente. Sin la oposición a la que yo aspiro no hubiéramos podido gobernar. No hubiéramos podido ser tampoco el primer gobierno en casi un siglo no peronista que termina su mandato”, señaló marcando claramente su posicionamiento.

Respecto de las críticas de Patricia Bullrich y algunos otros dirigentes de Juntos por el Cambio que dicen que Alberto Fernández se “enamoró” del aislamiento, Frigerio marcó distancia.

Dijo que lo que está ocurriendo en todo el mundo es “de una enorme complejidad, que claramente va a marcar un antes y un después en la historia. No se puede tomar a la ligera. En esa situación de extrema gravedad hay que ser muy cuidadosos con lo que uno dice”, indicó.

Luego aclaró que lo dijo “por todos aquellos que tienen responsabilidad, ya sea de gobierno o de oposición, o los empresarios, los representantes de los trabajadores, en general”.

Y agregó: “Creo que no es un momento para profundizar grietas sino todo lo contrario. No es un momento para el carancheo político, ni de uno ni de otro lado: aquel que crea que puede sacar un rédito político de esto, desde la oposición o desde el Gobierno, se equivoca muchísimo”.

En el mismo sentido, reforzó: “Es un momento para mostrarle a la gente que la está pasando mal una dirigencia seria y responsable que trabaja de manera mancomunada. Algunas cosas en ese sentido se hicieron bien. La convocatoria original del Presidente a un grupo de expertos para que asesoren en materia de salud, la misma convocatoria a toda la oposición para que acompañe las medidas que ese comité de expertos recomendaba, me pareció muy oportuno”.

Sobre la grieta, opinó que no está saldada todavía. “No hay que responder a las provocaciones o agresiones de quienes están en los extremos, tanto de un lado, como del otro. Eso a veces puede leerse como debilidad, yo lo entiendo. Los extremos son más cómodos, pero son nocivos”, indicó.

También opinó sobre la situación de Horacio Rodríguez Larreta cuando Alberto Fernández criticó a Juntos por el Cabio, estando el jefe de Gobierno porteño a su lado. “Me gustó que Horacio no se haya metido en eso (...) creo que los comentarios aludiendo a la oposición en ese marco no fueron felices, y la verdad que celebro que Horacio no haya caído en la tentación de retrucarle y retroalimentar esas diferencias”, indicó.