Acompañado en la residencia de Olivos por los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, el Presidente presentó el programa Acompañar, que tendrá una inversión de 4.500 millones de pesos.

"La solución (a la violencia de género) tiene dos carriles: el primero es la prevención a través de la Ley Micaela y el segundo es ocuparnos del victimario, para lo que la Justicia tiene que hacer la parte que le corresponde", consideró.

"La ley Micaela nos deconstruye para entender los efectos nocivos de la violencia de género y veo con preocupación que, en el Estado federal, el Poder Ejecutivo y Legislativo la aplican pero, lamentablemente, el Poder Judicial no", dijo.

En ese sentido, el mandatario afirmó que el Gobierno le pidió "por favor al presidente de la Corte Suprema que se ocupe de tratar el tema y solo recibió silencio" y apuntó que "es muy importante que la Justicia entienda este problema porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios".

"Si no entienden la dimensión del problema y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, estamos en un problema", ya que "estamos en el siglo XXI y no hay ninguna posibilidad de hacernos los distraídos frente a la desigualdad en virtud del género", criticó.

El programa Acompañar forma parte del plan nacional de acción contra la violencia de género 2020-2022, que contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por esa problemática puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo, informaron fuentes oficiales.

"Las mujeres protagonizaron en los últimos años en Argentina un formidable movimiento social en demanda de sus derechos y sus reclamos fueron muchos", resaltó Fernández, quien aseguró que "es increíble pero todavía hay dificultades para que en el país se entienda que la persona, cualquiera sea su género, tiene exactamente los mismos derechos".