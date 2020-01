El presidente, Alberto Fernández, brindó una extensa entrevista al periodista Horacio Verbitsky en la que hizo un balance sobre su primer mes de gestión. “En esta entrevista realizada en la residencia presidencial de Olivos traté de eludir la trivia y las chicanas que apasionan a algunos de mis colegas y plantear cuestiones de fondo. Alberto no eludió ninguna respuesta y adelantó algunas decisiones llamadas a tener alto impacto”, escribió en la introducción de la nota el editor de El cohete a la Luna.

El jefe de Estado dijo que la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo un “buen inicio” y reveló cuáles fueron los principales temas que consultó con Cristina Kirchner antes de tomar decisiones.

Sobre el estado de las cuentas, el mandatario aseguró que todos los días aparecen deudas nuevas. “...hay un montón de deuda flotante, que no aparece como tal. Donde tocamos, salta. Y es deuda que no está reconocida como pasivo del Estado. Creo que de acá al 31 de marzo vamos a tener bien claro cómo estamos, porque ahí también vamos a tener resuelto cómo queda la deuda externa”, indicó.

Luego señaló que el 31 de marzo es la fecha tope que se impuso.

“Es el tope que nos hemos puesto, porque hay un vencimiento importante. Nos hemos puesto esa fecha para saber exactamente dónde estamos parados. Y entre tanto, ir reactivando todo lo que podamos la economía. Te insisto, volcar al consumo 100.000 millones de pesos que no estaban antes cambia mucho. El otro día el gobernador (de Entre Ríos, Gustavo) Bordet me decía que Concordia era una fiesta. Fue la primera ciudad que recibió el plan alimentario, 35 millones de pesos por mes, me contaba que cambió la fisonomía de la ciudad, porque es mucho dinero que se vuelca de pronto al consumo. Creo que eso va a ayudar mucho a reactivar gran parte de la economía. Eso no es todo. Con el Banco Central estamos liberando encajes con la obligación de generar créditos a baja tasa para la producción”, explicó.

El Presidente negó que no haya colaborado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en su cruzada por la reforma impositiva y reiteró que le “encantaría” que Roberto Lavagna presida el Consejo Económico y Social (CES), que pretende crear por ley. Sobre el excandidato presidencial señaló: “Le tengo un respeto enorme. Yo conozco dos personas a las que vos les das un problema y te traen tres soluciones. Una de esas es Lavagna y la otra es Claudio Moroni”.

“A mí me encantaría que Lavagna se sume, pero depende también de su voluntad. Hay mucha gente que estuvo cerca de él que nosotros hemos sumado al trabajo” .

En otro tramo de la entrevista Fernández respaldó a la titular de Seguridad, Sabina Frederic, ante las críticas de su par bonaerense, Sergio Berni, por haber desestimado el uso de las pistolas eléctricas Taser.

Con Cristina

Al referirse a los temas que consultó con la expresidenta, indicó: “Cómo encarar el tema de la AFI, mucho de economía, la ley de emergencia, en su momento consulté con ella cuando hablamos de incorporar algunas personas como (Gabriel) Katopodis o (Juan) Cabandié, lo hablé con ella. El tema con el Fondo, las conversaciones que tuve con Kristalina (Gueorguieva, titular del FMI) y con (Donald) Trump”.

Y luego profundizó: “A veces me pregunto, si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante ocho años... ¿Prescindirías? Si además ese alguien es una persona de la que fuiste su amigo, que nos distanciamos y recuperamos la amistad, ¿prescindirías? Si además ese alguien es alguien que va en el mismo sentido que vos, ¿prescindirías?”.

El Presidente se mostró optimista acerca de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. “Las cosas un poco han cambiado en el Fondo. Por eso tengo el íntimo deseo de que esta percepción mía sea correcta y que finalmente con la nueva conducción del Fondo podamos llegar a un punto de acuerdo que nos dé tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar”.

Y agregó: “Ellos han visto de muy buen modo la idea del control de precios, pacto social, acuerdos salariales, todo lo que hemos venido proponiendo hasta ahora lo han visto como un punto de arranque esencial para ordenar la economía. En épocas de (Cristine) Lagarde no hubieran visto con simpatía esto, lo hubieran visto de un modo crítico”.

Acerca de la reforma en la Justicia Federal, Fernández señaló: “Un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la Justicia Federal. Y la verdad, no es justo. No voy a dar los nombres porque como soy el presidente me lo prohíben, pero ya lo he dicho en su momento”.

Sobre la emergencia económica apuntó: “Yo confío que en 180 días, pasado el 31 de marzo, vamos a tener un escenario más estable, y espero que no necesitemos prorrogar más esos 180 días, pero, si hiciera falta prorrogarlos los prorrogaremos”.