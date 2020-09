El presidente Alberto Fernández defendió este jueves la decisión de recuperar y destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación adicional que en enero de 2016 la entonces gestión macrista había establecido por decreto para el distrito porteño.

En tanto, desde Cambiemos criticaron la medida, la calificaron de "inconstitucional" y sostuvieron que deberá pronunciarse la Justicia.

En diálogo con radio Con Vos, el Presidente aseguró que la medida no busca “intranquilizar ni jorobar a nadie” y que “nadie se puede sorprender” por la decisión. “Le mandé un mensaje de texto a Horacio (Rodríguez Larreta), diciéndole 'quedate tranquilo, vamos a resolver este problema de otro modo. Esto es lo que te dije que íbamos a hacer, pero no tenés que intraquilizarte'. Yo no lo hice para intranquilizar ni jorobar a nadie", aseguró.

“Recuerdo que en el inicio de la gestión planteamos que había una necesidad de revisar esos 2,4 (puntos porcentuales) de la coparticipación que habían sido transferidos a la Ciudad en la gestión anterior, porque era un exceso”, añadió Fernández.

El decreto

La decisión presidencial quedó plasmada este jueves a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 735/2020, que reduce la coparticipación de la Ciudad del 3,50% al 2,32% y crea el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

También se explica que el coeficiente de la Ciudad antes de recibir la Policía era de 1,40% y, según los cálculos del Gobierno, la inversión en Seguridad alcanza al 0,92%. "De la suma de estos dos coeficientes surge el 2,32% que el Gobierno ahora destinará al distrito porteño", completó.

En sus considerandos, el decreto explica que la Ciudad recibió en su momento un mayor coeficiente al tener que hacerse cargo de la Policía local, aunque señala que “la incidencia presupuestaria de los coeficientes adoptados no condice con las necesidades reales para cumplir con el objetivo, redundando en una desigualdad aún mayor con las provincias”.

También se señala que “el presupuesto per cápita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendía en 2019 a $106.472, mientras que en la provincia de Buenos Aires era de $53.509".

Mientras tanto, el PRO emitió un comunicado en el cual calificó de “inconstitucional, injusta y prepotente” la decisión presidencial, a la vez que consideró que “envía una pésima señal para la convivencia política y democrática en la Argentina".

"Lamentamos esta situación. Seremos firmes en la defensa de los derechos del Gobierno de la Ciudad y de sus habitantes. Y, como siempre, apostaremos a solucionar las diferencias a través del respeto a la ley y las instituciones, que es la única manera de procesar nuestros conflictos en democracia", señaló el partido esta mañana.