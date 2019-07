Escandalosa pelea de una familia en un parque de Disney

Una brutal pelea se desató a plena luz del día y en el lugar menos pensado, en medio de un parque de diversiones en Disneyland, California. Un momento que debería haber estado gobernado por la alegría y la fantasía se convirtió en una pesadilla de gritos, llanto y golpes.

Si bien el origen de la discusión aún no está claro y es motivo de investigación por parte de las autoridades, en un video grabado por un testigo, el pasado domingo 7 de julio, se puede ver cómo por más de cuatro minutos dos hombres y dos mujeres se golpean y tiran al suelo mutuamente.

Se encontraban en medio de Toon Town, sección del parque dedicada a la vida de Mickey Mouse, cuando una discusión subió de tono. Un hombre alto con remera rosa le gritó a una mujer de blanco: "No le faltes al respeto a mi hija, no me importa nada". Acto seguido, la mujer le escupió en la cara, y el sujeto respondió con golpes en el rostro.

Otro hombre, también vestido de blanco que se encontraba con la mujer, intentó detener la pelea sin éxito, mientras que una joven de remera marrón se acercó a la discusión y el individuo de blanco la golpeó en la cara, a lo que ella respondió también con agresión física y después dirigió los puñetazos a la mujer de blanco con la que había comenzado la discusión.

Por algunos segundos los golpes entre los cuatro continuaron hasta que una mujer de edad avanzada, aparentemente madre del sujeto con vetsimenta rosa, intentó, con el auto eléctrico que conducía, ponerse en medio de las personas.

La discusión se detuvo por un minuto porque los implicados se separaron, pero el hombre de rosa persiguió a la mujer de blanco para continuar golpeándola y tomándola del cabello.

Después, unos testigos intercedieron logrando que el hombre se alejara. Pero la mujer de blanco y la de rosa comenzaron a golpearse entre ellas. La madre, bajó del carrito e intentó detenerlas, pero ellas no le prestaron atención y la tiraron al suelo.

Entonces la pelea retornó y otra vez hubo golpes entre ellos. La mujer con remera marrón se dio cuenta del accidente y auxilió a la madre, ayudándola a levantarse. El hombre de rosa regresó y volvió a golpear a la mujer de blanco hasta tirarla al piso.

Cuando se dio cuenta de que su madre también había salido afectada, preguntó quién era la responsable. Una acompañante que sostenía a la mujer mayor, señaló a la joven de remera marrón. El hombre comenzó a tirarle el pelo, arrastrarla y golpearla.

Al ver su molestia, más testigos se acercaron y lo quitaron de encima de ella. Uno de ellos le hizo una toma en el cuello para inmovilizarlo. Segundos después llegaron los oficiales del parque.