EN VIVO. Ley Ómnibus: segundo día de debate en Diputados

En el marco del plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, Francos consideró que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) "sirvieron en algún momento", pero con el tiempo se convirtieron "en un sistema anodino que no sirve para elegir candidatos".

"Hacemos una reforma para trasladarle a los partidos las tareas de financiar sus campañas y elegir a sus candidatos. Las PASO sirvieron en algún momento para generar mayor participación y solucionar el tema de la elección de postulantes, pero con el tiempo, terminaron convirtiéndose en un sistema anodino que no sirve para elegir candidatos", fundamentó el titular de la cartera de Interior.

Francos sostuvo que las primarias "no han sido de utilidad y que en muchos casos han implicado un costo para el Estado enorme que no tiene una justificación en sus resultados" y puso de relieve que en el proceso electoral que se desarrolló durante 2023, se "gastaron 11 mil millones de pesos" para realizar las PASO y costear aportes de campaña y la impresión de las boletas.

Recordó que en los comicios realizados el pasado 13 de agosto, "compitieron 15 agrupaciones políticas, y diez no pasaron el piso previsto por la ley", lo que implicó "un gasto para asegurar un 33 por ciento" de participación electoral.

"Todos sabemos cómo operan los partidos. Con esta lógica se hizo un mercadeo de la política que no tiene ninguna lógica", subrayó.

Al exponer, el ministro destacó que el Congreso tiene "una enorme vigencia en el sistema democrático porque es un activo de los argentinos y en particular de la política, pero alertó que los argentinos "sienten que la clase dirigente no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha respondido las expectativas que el pueblo tenía".

En el marco del plenario, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, volvió a reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y cuestionó la incorporación de la reforma política en el proyecto, al sostener que "nunca se trató en extraordinarias un tema como éste", a la vez que afirmó que "estamos construyendo un modelo hegemónico a medida del gobierno a toda velocidad". "Debatámoslo a fondo, no le pongamos una mordaza al Congreso", aseveró Martínez

En tanto, la diputada de Hacemos Coalición Cívica, Margarita Stolbizer, dijo que se trata de un "paquete ambicioso" de medidas control que, dij, "adolece de priorización" y sostuvo que compartimos en general el diagnóstico que esta crisis afecta a los más vulnerables y requiere cambios profundos" pero advirtió que "hay que desarmar este bodrio. Le falta establecer prioridades".

Por su parte, la diputada del PRO, Silvia Lospennato, pidió tratar este tema "en sesiones ordinarias", al sostener que "no rehuimos al debate, menos al electoral pero hay que hacerlo en el momento oportuno", al advertir que este tema "podria dilatar una ley que el gobierno necesita. Tenemos disposición de acompañar pero hay que fijar prioridades y tratarlo en sesiones ordinarias".

Lospennato advirtió además que la iniciativa es "tremendamente regresiva e inconstitucional y no es la mejor solución para los fines que ha propuesto el ministro" y propuso que "sea un tema que trabajemos con mucha continuidad en sesiones ordinarias y se incluya el proyecto de ficha limpia".

Para esta tarde, a las 14 está prevista la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que estuvo ayer a la tarde para exponer sobre la reforma política; del secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, el director de del programa de Bioeconomía, Fernando Vilella.

Ayer el debate se inició con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, que expusieron sobre los capítulos de Emergencia, Reforma del Estado y Justicia, entre ellos el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El encargado de organizar el debate fue el diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General, quien por momentos tuvo que redoblar esfuerzos para mantener el cauce de la reunión ante los cruces de chicanas y diálogos entre representantes de diferentes bloques.