Se cumplen hoy dos años del hundimiento del submarino ARA San Juan. Para recordar a sus 44 tripulantes, a las 15.30 la Armada Argentina realizará un acto en la Base Naval del Mar del Plata, en el que esperan la presencia del presidente, Mauricio Macri, y se hará entrega a los familiares de los desaparecidos una condecoración “Al Honor Militar”.

submarino-de-la-armada-argentina-ara-san-juan-389301.jpg

Raquel Colombani, madre de Fernando Mendoza, el submarinista concordiense que ocupaba el puesto de jefe del Departamento de Máquinas dentro de la nave, viajó junto a su esposo el miércoles y participará en la ceremonia junto a sus otros hijos, su nuera y sus nietos. “Van a entregar esta condecoración a los familiares directos y la recibirá la esposa de Fernando, y nosotros vamos a estar acompañándola”, contó a UNO.

Entre el dolor y el clamor de justicia, recordó a su hijo y afirmó: “Es una situación muy dura, es un dolor tremendo tener una persona desaparecida, a quien uno no pudo verla muerta, si es que está muerta, ni brindarle cristiana sepultura. Sentimos una gran angustia e incertidumbre por no saber lo que pasó realmente ni lo que va a seguir pasando más adelante”.

submarino.jpg

Según confió, su anhelo es que el submarino ARA San Juan permanezca en el sitio donde fue encontrado por el buque Seabed Constructor, de la empresa estadounidense Ocean Infinity, justo un día después del primer aniversario de su desaparición. “No deseo que lo saquen de donde está, porque no van a encontrar nada. Hay muchas familias que sí quieren que lo rescaten, pero está sumergido a más de 900 metros y es muy difícil. Tal vez no sea imposible, pero el mar argentino no es una playa, es profundo, y según dicen quienes saben, es un mar bravísimo”, dijo, en referencia al sitio donde fue localizado, a unos 460 kilómetros al este del Golfo chubutense de San Jorge.

Recién hoy Raquel va a reencontrarse con sus nietos, ya que hasta ayer estuvo en Santa Clara del Mar, en la casa de su otro hijo. No obstante, contó que los vio hace 15 días, y señaló: “Ellos también tienen un peso tremendo, pero lo están sobrellevando gracias a Dios. Es muy doloroso que se estén criando sin el padre. Eran muy unidos, una familia hermosa que quedó truncada”.

Asimismo, entre lágrimas afirmó: “Fernando fue un excelente hijo. Era muy profesional en lo de él. Se desempeñaba como jefe del Departamento de Máquinas. Estuvo siete años en el submarino y lo conocía más que a la casa. Fue un excelente padre, excelente esposo. Y muy unido con los hermanos. A mí me sacaron un trozo del corazón, me partieron el alma”.

“No cualquiera llega a ser submarinista”, destacó con orgullo, y agregó: “No es que sea difícil o imposible, pero hay que estar 10 puntos, porque no es fácil estar abajo del agua: hay que estar preparado física, psíquica y mentalmente bien. Él quería mucho pertenecer a la Marina, le gustaba. El primer año que fue a rendir para el ingreso salió mal, pero al año siguiente se postuló de vuelta y gracias a Dios le fue bien. Nosotros lo apoyamos siempre en sus decisiones”.

submarino.PNG

Desesperanza

La Justicia intenta determinar los motivos por los que se produjo la tragedia del submarino ARA San Juan. La jueza Marta Yáñez es quien tramita el expediente en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, que incluye el testimonio de más de 120 personas y lleva incorporadas 50 cajas con documentación acerca de la unidad naval, además de las fotografías de la nave en el lecho marino que fueron tomadas por la empresa Ocean Infinity. Lo que ya está probado es que el agua ingresó al tanque de baterías N° 3 a través de la válvula E19, un mecanismo de ventilación by-pass que se abre y cierra para permitir el flujo de aire que luego se utiliza, entre otras cosas, para recargar las baterías.

Consultada sobre la situación, Raquel se mostró desesperanzada por los pocos avances que ha habido: “Hay algunos imputados, pero está todo trabado. La verdad es que yo no tengo abogado ni participo mucho en este tema. Quien se encarga es mi nuera, que ella es abogada”, explicó, y subrayó: “Lo único que pido es que los verdaderos culpables de esta tragedia, ya sean civiles, políticos o militares, paguen por este horror, y que no se vuelvan a cometer los errores que se están cometiendo”.

Por último, con evidente decepción, concluyó: “Creo que no hay justicia en la Argentina para la personas de bien, porque los 44 tripulantes que están abajo del mar eran gente de estudio, de trabajo, gente honrada. Hablo por mi hijo, que era excelente en su labor, y de sus compañeros puedo decir lo mismo: era gente muy educada”.

Nombrarán a una calle “Fernando Mendoza”

Raquel Colombani destacó el acompañamiento de la gente de Concordia en las distintas ocasiones en que se honró la memoria de su hijo, y también la predisposición del intendente, Enrique Cresto, y de la diputada nacional Mayda Cresto, quienes promovieron un proyecto para que la próxima escuela que se abra en la ciudad lleve el nombre de Fernando Mendoza.

Por otra parte, adelantó que el jueves 28, fecha en que el submarinista entrerriano desaparecido cumpliría 40 años, van a ponerle el nombre de Fernando Mendoza a una calle para rendirle homenaje. “Me llamaron desde la Municipalidad para avisarme que ya está aprobado el proyecto. Yo le pedí una cierta calle y gracias a Dios el intendente Cresto accedió”, dijo, y comentó: “Es una calle que da al río, en la Costanera, un paseo muy lindo, al que va mucha gente”.