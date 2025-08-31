En Corrientes siete candidatos disputan la gobernación

La provincia de Corrientes, este domingo, elige gobernador, además, diputados, senadores e intendentes, en una elección marcada por la ruptura de alianzas.

Este domingo, en la previa de la batalla electoral en la Provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, Corrientes concitará la atención política con un elemento adicional en un año de elecciones de medio término: además de legisladores provinciales, concejales e intendentes, se elige gobernador.

Con siete listas en competencia, el escenario muestra a un oficialismo en una posición de ventaja, pero abierto a un balotaje, por la ruptura de la alianza que llevó a Gustavo Valdés a la gobernación, y el fracaso de un posible acuerdo con La Libertad Avanza (LLA).

Sus principales contendientes serán el otro sector de la UCR que lidera Ricardo Colombi, el peronismo y los libertarios, corriendo desde atrás. Para evitar ir a un balotaje, el ganador debe superar el 45% de los votos en la primera vuelta.

El desacople en el calendario electoral para elegir gobernador respecto de las elecciones presidenciales obedece a la intervención federal de la provincia en 2001.

Están habilitados para votar 950.320 correntinos, 23.000 más que en la elección provincial de legisladores de 2023, cuando se impuso Eco+Vamos con el 66% de los votos, y Valdés obtuvo su reelección.

La alianza que llevó a Valdés a la gobernación en 2017 se rompió para estos comicios y el oficialismo va solo con el sello de Vamos Corrientes. Si bien el actual mandatario termina su gestión con buenos índices de aceptación, no puede ir por un tercer período consecutivo.

Por este motivo, promovió a su hermano, Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó. Va acompañado de Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador que buscará su reelección.

Vamos Corrientes es una alianza que el mandatario creó cuatro años atrás, cuando buscaba su reelección. Con el radicalismo como principal fuerza política, el armado incluye a sellos partidarios como el Partido Popular de Braillard Poccard, el PRO, el Partido Liberal, el Partido Autonomista, el Partido Nuevo, el Partido Demócrata Progresista, Forja, la UCeDé, el Encuentro Republicano Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo, entre otros.

Pese a la intención inicial de Valdés - uno de los gobernadores que actuó en un principio como aliado del Gobierno nacional -no hubo acuerdo con LLA. En su búsqueda de ampliar su base electoral, el mandatario radical logró, sin embargo, sumar el apoyo del peronista Carlos “Camau” Espínola, que hoy integra el bloque Unidad Federal en el Senado nacional.

En la vereda opositora este domingo estará el antecesor de Valdés, Colombi, también radical, quese presenta por Encuentro por Corrientes (ECO), la coalición política correntina con la UCR como columna vertebral que fundó en 2009. Actual senador provincial - con dos años más de mandato -, va acompañado por su colega del PJ en la Cámara alta correntina Martín Barrionuevo.

Por el peronismo, el candidato a gobernador es Martín “Tincho” Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres, Se presenta bajo el nombre de Limpiar Corrientes, junto al diputado provincial del Frente Renovador César Lezcano como aspirante a vice.

Con Cristina

La propia Cristina Kirchner estuvo el 7 de junio en el lanzamiento de su candidatura en Paso de los Libres.

Más rezagado, se ubicaría el diputado nacional de La Libertad Avanza Lisandro Almirón, candidato oficial del mileísmo. Se presenta secundado en la boleta por Evelyn Karsten, secretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación.

Como candidato ungido desde la Casa Rosada, Almirón llevó adelante una campaña basada en la confrontación con el oficialismo provincial y en la identificación con la “marca Milei”.

La oferta libertaria, no obstante, va dividida ya que también se presenta el abogado Carlos “Teke” Romero por el partido Ahora, acompañado de Ana “Coty” Casaro Quiñones.

Otro de los espacios que competirá en esta elección es el Partido de la Esperanza, que lleva como fórmula a los abogados Adriana Vega y Andrés Barboza. Vega se presenta también como candidata a diputada y Barboza como postulante al Senado provincial, por lo que sus postulaciones para la gobernación y vicegobernación serían testimoniales.

Por último, la oferta electoral correntina incluye al espacio Cambiá Corrientes, con la diputada provincial Sonia López como candidata a gobernadora, junto al médico Raúl Dal Lago.