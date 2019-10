Elecciones en Chaco: Capitanich saca ventajas

En una jornada muy calurosa, los chaqueños se acercaron a las urnas para elegir gobernador. El ex mandatario provincial y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, se queda con el 45 por ciento de los votos frente al 31 por ciento del radical Carim Peche.

A las 18 cerraron las elecciones a gobernador en Chaco, donde estaban habilitados a sufragar 941.935 electores. Los primeros resultados oficiales confirman una clara ventaja de Jorge Capitanich, candidato del Frente Chaqueño, que obtiene un 45 por ciento de los votos. El radical Carim Peche, del Frente Chaco Somos Todos, se queda con un 31 por ciento.

La elección chaqueña se llevó a cabo en una jornada muy calurosa que en gran parte de su territorio supera los 35 grados, en la que un anciano de 72 años falleció debido a un paro cardiorrespiratorio mientras esperaba su turno en una escuela del municipio de Los Frentones a la que concurrió para votar.

El voto de los candidatos

Capitanich votó en una escuela ubicada en el centro de la ciudad de Resistencia. El ex gobernador chaqueño y actual intendente de Resistencia aseguró que la provincia está "en condiciones de tener una jornada cívica ejemplar" y que "no debería haber ningún inconveniente". Ante la prensa local, el ex jefe de Gabinete nacional adelantó que "seguramente hoy hable" con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

En tanto, en Presidencia Roque Sáenz Peña, Peche dijo que sentía “muy feliz por poder una vez más cumplir con el deber cívico", a la espera de saber "qué deciden hoy los chaqueños”.

“Es un día importante en mi vida política pero lo más importante es mi familia, mi esposa y mis dos hijos Zaira y Carim, mis amigos, así que lo vivo con tranquilidad”, señaló tras emitir su voto en una escuela de esa localidad chaqueta.

El candidato manifestó su confianza en que el nivel de convocatoria de las elecciones será alto al final de la jornada, con un importante porcentaje de concurrencia a las urnas, pese al calor extremo con que amanecieron hoy los chaqueños. (Pagina 12)