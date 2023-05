Elecciones 2023: hay colas para votar en Tierra del Fuego

Además de los cinco candidatos a la gobernación, entre ellos el actual gobernador Gustavo Melella (Frente de Todos), que busca la reelección, votaron los actuales intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto; de Río Grande, Martín Pérez, de Tolhuin, Daniel Harrington, todos del FdT y en busca de repetir mandatos.

Por su parte, sufragaron los principales postulantes a la Legislatura provincial, entre ellos las exgobernadoras Rosana Bertone (PJ) y Fabiana Ríos (Partido Social Patagónico), y a los concejos deliberantes.

Melella votó a las 8.30 y afirmó que en el distrito "no hay grieta" y que cree en la "paz social".

"Acá no hay grietas y ustedes lo pueden ver en nuestra lista de legisladores, donde hay referentes de Forja, radicales, peronistas e independientes. Yo creo en la unidad de los fueguinos, en la paz social y política que hemos recuperado y que se vio en este proceso electoral", señaló el mandatario después de votar en el Colegio Polivalente de la ciudad de Río Grande.

Melella definió a la campaña en la provincia como "corta pero con mucha tranquilidad y mucha paz". Agregó que "hubo mucho respeto y eso es lo que más vale".

El gobernador negó que el subrégimen de promoción industrial vigente en la provincia se encuentre en riesgo y respondió las críticas que se le hacen a la provincia desde el ámbito nacional por los beneficios que recibe.

"No está en riesgo la promoción industrial. Yo invito a todos a visitar las industrias y se van a dar cuenta que no hay en el país una industria desarrollada como la nuestra. No está en riesgo porque hay mucha inversión y Tierra del Fuego la defiende", señaló.

También destacó que la provincia se encuentra en un lugar geoestratégico del mundo, al expresar: "Si no, fíjense cómo invierte Chile en el sur o Gran Bretaña a pesar de que lo hace ilegalmente en las Islas Malvinas. Es porque estamos en una zona estratégica".

"Pero además Tierra del Fuego aporta mucho al país: somos la segunda cuenca gasífera más importante, tenemos energías renovables, economía del conocimiento, pesca y turismo. A veces tenemos el problema de no poder comunicarlo mejor", completó.

Sostuvo que la provincia "tiene que seguir creciendo y recuperando empleo en los próximos años. Si ganamos tenemos desafíos como el acceso a la tierra y la vivienda, que es un gran problema y debemos hacer una gran transformación educativa".

E indicó que la elección en su provincia no se vincula con los comicios nacionales: "Son distintas. Hoy se elige gobernador y en octubre votaremos el presidente que los fueguinos quieran".

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, el senador nacional Pablo Blanco, votó pasadas las 10 en el colegio Soberanía Nacional de Río Grande y se quejó de la decisión inicial de la justicia fueguina de impedir que los candidatos en los comicios puedan ejercer como fiscales generales partidarios.

Se trata de una medida que "favorece a los partidos con mayores estructuras. La Justicia debe entender que no es tan fácil encontrar fiscales. Llama la atención lo que hicieron y se suma a que avalaron el adelantamiento de las elecciones por afuera de las leyes vigentes", declaró Blanco a la prensa fueguina.

El referente del radicalismo dijo también que "no hay antecedentes de una medida semejante" y lamentó que se haya adoptado "sobre la hora, cuando toda estaba organizado".

De todos modos, la jueza Electoral Mariel Zannini receptó la queja y durante la misma mañana aceptó finalmente la presencia de fiscales generales que sean candidatos "siempre y cuando no realicen actividades proselitistas ni protagonicen disturbios", aclaró la magistrada.

Más allá de este hecho, Blanco sostuvo que "tenemos las mejores expectativas para hoy. La gente decidirá si quiere que las cosas sigan como están o si quieren un cambio. El pueblo dará su veredicto", expresó, a la vez que admitió "una campaña política intensa pero respetuosa" en la provincia.

En tanto, el candidato a la gobernación del PRO, el diputado Héctor Stefani, votó a las 11 en la escuela 34 de Ushuaia y sostuvo que "tenemos expectativas porque conformamos un gran equipo y tenemos un plan".

"Estamos conformes porque le hemos dado voz a muchos fueguinos que no la tenían y con eso ya hemos ganado", Stefani.

También reflexionó sobre la cantidad de boletas en el cuarto oscuro.

"Creo que es un sistema que debería hacer reflexionar a la clase dirigente fueguina. Me costó votar, buscar en cada estamento y encontrar las boletas. Debemos mejorar mucho. Hay otras provincias que ya implementaron la boleta única, cuidan el ambiente, gastan menos dinero y recursos de los ciudadanos. Inclusive han implementado ficha limpia para no tener candidatos con causas en la Justicia", declaró el candidato del PRO

Andrea Almirón, la candidata a la gobernación por Republicanos, la fuerza que responde a Javier Milei, votó pasadas las 9.30 en el colegio Soberanía Nacional de Río Grande y contó que sus expectativas son "muy altas" en torno al resultado de los comicios porque "la gente se ha mostrado muy receptiva a recibir nuestro mensaje", indicó.

"Queremos una provincia diferente. Necesitamos transformar muchas cosas. Tierra del Fuego tiene que recuperar los sueños, a los jóvenes y a las familias", opinó la candidata que es pastora de una iglesia evangélica de la ciudad de Río Grande.

También definió a la campaña política como "intensa, rápida y tranquila" y destacó la "vehemencia y capacidad de Javier Milei, con quién compartimos ideas y por eso estamos trabajando juntos", explicó.

Las elecciones de Tierra del Fuego comenzaron hoy pasadas las 8 en la gran mayoría de los 56 establecimientos educativos afectados a los comicios sin mayores inconvenientes en la conformación y apertura de las mesas electorales, confirmaron a Télam fuentes del Juzgado Electoral local.

El acto eleccionario comenzó todavía de noche en la provincia más austral del país, en medio de condiciones climáticas favorables para la época del año, con temperaturas sobre cero y sin precipitaciones en todo el territorio provincial.

A pesar del buen tiempo, la escarcha acumulada en las rutas originó el despiste del vehículo que trasladaba a la delegada judicial Constanza Elizabeth Ausello cuando se diría a cumplir funciones en el centro de votación próximo al paso fronterizo de San Sebastián, en el norte provincial, y también se accidentó el patrullero que acudió en ayuda de la funcionaria, precisaron desde la Justicia.

Melella -un radical K, líder del partido Forja y aliado del presidente Alberto Fernández- busca la reelección a través de una alianza con los intendentes Vuoto, Pérez (ambo pertenecientes a La Cámpora) y Harrington, del PJ.

La provincia es la más joven del país (creada en 1991) y la de menor población (con 190 mil habitantes, 0,5% del padrón nacional).