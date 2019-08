El preso De Vido se enojó con María Eugenia Vidal

El ex ministro de planificación federal Julio De Vido, que hoy se encuentra detenido en el Penal de Marcos Paz, se refirió a las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre la tragedia de Once a días de las PASO. "Es una experta en revolver mierda", lanzó.

En conversación con radio Cooperativa, De Vido negó su responsabilidad en la tragedia en la que perdieron la vida 52 personas en 2012. "Nosotros no tuvimos nada que ver. Es un tema que solo sirve para revolver mugre y la gobernadora Vidal es una experta en revolver mierda, es lo que más le gusta. En algún momento le trajo éxito", expresó desde la cárcel de Marcos Paz.

"Lo que dijo Vidal es una falta de respeto a las víctimas", manifestó el ex funcionario kirchnerista.

Y agregó que "demasiado manejo político se ha hecho con la causa. Hay gente presa que ni siquiera estaba en funciones". "No soy responsable en absoluto de lo que sucedió, ni ninguno de los funcionarios. El responsable de la tragedia es el maquinista que no frenó. ¿Por qué no frenó? Vaya uno a saber…", remarcó De Vido.

La respuesta

La gobernadora bonaerense y precandidata a la reelección, María Eugenia Vidal,se refirió a los insultos que recibió desde la oposición y le respondió al exministro de Planificación, Julio De Vido.

"Molesta que haya alguien que no es del sistema y mujer que gobierna por primera vez",dijo Vidal en radio Mitre y también habló de las veces que la llamaron "hada virginal, peor que Barreda, llorona, Heidi". "Eso se traduce en una forma de hacer política. No es un exabrupto. Es una política que considera que la agresión y el machismo puede ser parte".

"No lo tomo como insulto a mí persona, es una falta de respeto a los millones de bonaerenses, más que nada a las mujeres", agregó.

En la charla, la gobernadora destacó además las diferencias que tiene con el precandidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, y aseguró: " Es parte de un sistema. La provincia fue gobernada por un sistema durante 28 años. Es difícil pensar que los mismos que están en la lista cambien". Asimismo, enumeró que tienen diferencias en cuanto a la concepción del narcotráfico, a la mirada frente a los punteros, a la convivencia con líderes sindicales. "Yo soy parte de un equipo que vino a gobernar de forma distinta".

Respecto de la economía, resaltó que es uno de los factores que influye en la votación e indicó que es importante que valga la pena el esfuerzo, que esta crisis sea la última. "Ayer me escribió una mujer de Itatí y me dijo que salió a recorrer el barrio y se encontró con una cartonera sentada en La Cava, donde estamos haciendo una obra hidráulica. Estaba con un montón de boletas, ninguna era la de Juntos por el Cambio, y le dijo que sus candidatos no estaban ahí, que ella iba voy a votar a los que lograron que sus hijos en días de lluvia puedan salir a jugar a una calle asfaltada".

Vidal también declaró que en las elecciones primarias del próximo domingo se pone en juego "un sistema de valores" y que la gente "vota por lo que ve", así que "las razones" del voto "tienen que ver con hechos y con valores", según lo publicado por la agencia Télam.

"La provincia se está poniendo de pie. Todavía no salió totalmente de esa quiebra" pero "gobierne quien gobierne va a poder pagar los sueldos en diciembre" a diferencia, dijo, de lo que le "pasó" a ella cuando asumió en 2015.

"Si hablás de valores tenés que poder mostrar cómo entraste y cómo saliste del Estado.En el Estado no te haces rico", agregó. Y entre los logros que enumeró como parte de su gestión la gobernadora mencionó "la cantidad de obras empezadas y terminadas sin ni una sola denuncia de corrupción".

Por último, Vidal habló sobre el próximo domingo, día de las PASO, y contó: "Voy a votar temprano, voy a llevar a mi hija que vota por primera vez, invité a unos intendentes a desayunar a casa y almuerzo con mis viejos, como todos los domingos. La teoría dice que debería dormir siesta, no sé si podré, y después me voy al búnker".