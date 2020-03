El Presidente dio señales de lo que pasará con la cuarentena

El Presidente de la Nación Alberto Fernández habló para la Televisión Pública, dando algunas definiciones y aclarando los puntos sobre lo que puede suceder con la extensión de la cuarentena en el país y con el dictado de clases.

Sobre el aumento de precios, alertó: "Se terminó la paciencia con los especuladores, de los que violan la cuarentena, de los sinvergüenzas que se aprovechan del otro. Por eso quiero agradecer a la gran mayoría de los argentinos que se cuidaron y cumplieron con nuestra decisión".

"La mayoría de la gente en la Argentina no es tonta, como el pibe que intentó escaparse de los controles. Hablo de todos, de las fuerzas de seguridad, de los trabajadores de salud, de los que ponen la cara frente al virus", enfatizó.

En este sentido, Fernández marcó: "La sociedad argentina está en deuda con ellos, e infinitas gracias con los que se quedan en sus casas".

Sobre la cuarentena, dijo: "Vamos a ver, cómo evoluciona estos días. Sabemos que se paraliza el país, queremos ver todos los aspectos, pero primero está la salud de la gente. Me duelen las muertes, por lo que voy a tratar hasta lo último para preservar las vidas de todos".

En ese marco, indicó sobre el ciclo lectivo: "Si se reinicia o no, esto puedo esperar, hoy no urge el reinicio de las clases. Hoy no tiene sentido enviar a la calle a los chiquitos a que se contagien. Eso se puede acomodar hacia adelante".