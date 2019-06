El gobierno piensa en Zulemita Menem como candidata en La Rioja

La designación de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente en la fórmula con Mauricio Macri ya comenzó a tener efectos en el tablero del peronismo. En la Casa Rosada, donde hoy Pichetto se reunió con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, trabajan con una hipótesis que ya estaría avanzada, según admitió una alta fuente del oficialismo: la candidatura a diputada nacional de Zulemita Menem para competir en las PASO de La Rioja. Esto ocurriría, dijeron las fuentes, en caso de que fracase un acuerdo de unidad que se teje con el sector del peronismo riojano liderado por el embajador Jorge Yoma, para que el peronista Felipe Álvarez sea el primer candidato de Juntos por el Cambio.

Esta mañana llegó desde Lima el embajador Jorge Yoma, un histórico dirigente peronista de La Rioja , que se sumó al armado en el que está participando Pichetto. Por la tarde estuvo con Frigerio, muy activo en estas horas en las negociaciones con dirigentes de Cambiemos, del peronismo y algunos gobernadores, para afinar la confección de las listas de legisladores nacionales para las elecciones de octubre. Yoma llegó a la Casa Rosada acompañado por el intendente de la capital riojana, el peronista Alberto Paredes Urquiza.

En la reunión en el despacho de Frigerio se avanzó en la idea. Zulemita podría ser candidata a diputada nacional en una lista del peronismo, de la mano de Jorge Yoma, si no se pudiera cerrar el acuerdo con el intendente de la ciudad de La Rioja, Paredes Urquiza. En el Gobierno sostienen que el objetivo principal es que la lista que compita en las elecciones esté, finalmente, encabezada por Álvarez, a quien la justicia electoral riojana le impidió asumir como diputado provincial en 2017 a partir de una impugnación que presentaron legisladores que responden al ex gobernador del PJ Luis Beder Herrera. "La Junta Electoral provincial era parecida a la Venezuela de Maduro", dijo Pichetto durante la reunión.

La posible candidatura de Zulemita Menem tendría la bendición del expresidente Carlos Menem , uno de los primeros a quien Pichetto le informó que iba a aceptar la propuesta de Macri para acompañarlo en la fórmula presidencial.

Dos meses atrás, cuando tomaba fuerza Alternativa Federal, la hija del exmandatario dijo que le "encantaría" que hubiera una tercera opción del justicialismo. "Me encantaría que sea Lavagna y que Pichetto lo acompañe, sería una buena opción. He votado a Macri y las cosas no están bien", sostuvo en declaraciones radiales. Y agregó: "Es verdad que en La Rioja me están llamando para participar, pero todavía no lo tengo muy decidido. Me están ofreciendo para diputada nacional por La Rioja, lo estoy pensando".

En los despachos de la Casa Rosada ven con muy buenos ojos una postulación de Zulemita en una estrategia conjunta con los candidatos de Juntos por el Cambio, que traccione para la fórmula Macri-Pichetto. "Todo está sobre la mesa y sabemos muy bien lo que significa el apellido Menem para La Rioja", señaló un funcionario macrista.