El intendente de Morón y exmarido de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, le contestó con ironía a Cristina Fernández de Kirchner, quien en Rosario había cargado contra la gobernadora de Buenos Aires.

"Los separados o divorciados estamos un peldaño moral abajo de los viudos. Escala de valores del Kirchnerismo. No hay remate", escribió Tagliaferro en su cuenta de Twiiter, saliendo en defensa de su expareja.

De visita en Rosario, donde presentó su libro "Sinceramente", la senadora Cristina Fernández había dicho en una obvia alusión a Vidal: "Me inventaron amantes. Yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas, (y las tratan) como hadas, virginales, angelicales".

Embed Los separados o divorciados estamos un peldaño moral abajo de los viudos. Escala de valores del Kirchnerismo. No hay remate. pic.twitter.com/e6Fkj2WEqi — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) 21 de junio de 2019

"Yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que no se meten en su vida privada. A lo mejor son en serio virginales y angelicales", remarcó la expresidenta.

Sus dichos generaron de inmediato la reacción de distintos políticos y las réplicas no tardaron en llegar en las redes sociales.

Embed ¿La colectiva se expresó sobre esto? El que sí opinó fue el Papa Clemente III. Llamó desde el siglo 12, dijo que le parecía una actitud oscurantista. https://t.co/ahpVNFJPFe — lucas llach (@lucasllach) 21 de junio de 2019