El acto de Macri en Rosario duró 10 minutos

El presidente Mauricio Macri pasó fugazmente por Rosario en ocasión del Día de la Bandera.

Arribó a Rosario pasadas las 10.30 y llegó al Club Ciclón, en el corazón de barrio Tablada, para celebrar el Día de la Bandera junto a alumnos de escuelas de Rosario y la región. Sin embargo, en el breve acto en la entidad, el presidente prácticamente no habló de la celebración tan cara a los rosarinos y brindó un discurso meramente político.

Resaltó hoy que desde el gobierno "estamos haciendo las cosas en serio" y que si bien "está costando más, no significa que no lo hagamos en serio". También destacó: "No queremos más ejercicio patotero del poder".

"Estamos trabajando con firmeza, que es el camino correcto. Y que esté costando más, que lleve más tiempo, no significa que no lo estemos haciendo. Significa que vamos en serio, que esto es a conciencia y que por primera vez en décadas estamos haciendo lo que había que hacer. estamos diciendo 'esto sí, esto no'. Eso sí queremos para nuestros hijos, esto de volver al pasado no es lo que nos sirve para el futuro. Y además decimos que no queremos más ocultamientos, mentiras, ejercicio patotero y prepotente del poder", dijo en la cancha de básquet del club Ciclón, en su mayoría chicos.

Minutos antes, el mandatario nacional había arribado al aeropuerto de Fisherton en el avión presidencial y desde allí se dirigió en helicóptero al Destacamento Móvil 2 de Gendarmería , ubicado en San Martín y Virasoro, para luego recorrer esas pocas cuadras que lo separaban de la emblemática institución de Saavedra al 600. En el club estuvo acompañado de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y del intendente de Santa Fe, José Corral, además de la intendenta de Rosario, Mónica Fein.

En su sorpresivo discurso de tono político -ante una mayoría de alumnos de escuelas primarias- el presidente dijo:"Queremos encarar los problemas que tenemos y resolverlos, creyendo en nuestra capacidades y trabajando en conjunto. Y que no queremos volver a situaciones donde aquellos que conducen abusan del poder en beneficio propio. No queremos convivir más ni con la mentira, ni con el ocultamiento, ni con la corrupción ni con las mafias".

"La corrupción y la mafia -continuó-, nos arruinan, todo lo que tocan lo destruyen. Y es ahí es donde tenemos que estar juntos dando batallas. Porque por ejemplo el narcotráfico es un flagelo al que le estamos dando batalla desde el primer día, con la ministra (Patricia) Bullrich y todo el equipo. Ya hemos quemado más de 300 toneladas de droga, más de 85 mil detenidos por narcotráfico, 67 delincuentes por día detenidos por narcotráfico. Y aquí en Rosario y Santa Fe no hemos parado de desarticular banda peligrosas, iguales o peores que la de Los Monos. Pero esta batalla recién empieza y no vamos a escatimar esfuerzos porque está en juego el futuro de todos ellos (señalando a los chicos".

Siguiendo en el tren de las mafias, el presidente comentó a continuación que "esas que destruyen nuestra capacidad de crecer, impiden el crecimiento del país, el desarrollo y la generación de empleo en el país. Y aquí me quiero referir a la patota del transporte. La Argentina tiene el costo de transporte más grande de la región. Y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región".

Macri siguió con sus cuestionamientos a la familia Moyano al señalar que "esto es grave porque impide que generemos empleo en todo el país. Porque una pyme en Jujuy no puede llegar con su producto a un puerto para exportarlo al mundo porque no es competitiva. Porque el costo del camión que paga es mucho más alto que en otros países. Eso impide el desarrollo federal del país, impide fortalecer el arraigo".

"Se tiene que terminar el comportamiento patotero. Seguimos apostando al diálogo, como lo hacemos desde que somos gobierno", resaltó.

Luego de su discurso, Macri reiteró que "al país lo hacemos entre todos, todos estamos comprometidos", agradeció la asistencia de los chicos, les dijo "aquí les dejo unas banderas para ustedes, ¡feliz Día de la Bandera, feliz día para todos!" y se despidió.

De allí, el presidente partió rápidamente para reunirse con tres estudiantes de Física de Rosario y Santa Fe que quieren viajar a la Olimpíada que se realizará en Israel y de allí al aeropuerto de Fisherton para emprender su viaje de regreso a Buenos Aires.

Fuente: La Capital