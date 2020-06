Eduardo Duhalde: "La oposición ganará en el 2021, si el presidente no define quién manda"

Ante un grupo de 130 personas que acudieron a la invitación de la agrupación FARO Peronista, Eduardo Duhalde se mostró muy preocupado por lo que él mismo definió como una crisis por la falta de liderazgo de Alberto Fernández en el Frente de Todos y pronosticó que la oposición “nos va a ganar en el 2021 si el Presidente no define quién manda en el Gobierno”.

Duhalde contó que tuvo varias reuniones con quien fue su jefe de campaña en 1999, cuando él se candidateó a la presidencia de la Nación, en una elección que le ganó la Alianza con la fórmula Fernando De la Rúa-Carlos “Chacho” Alvarez. Y confesó que Fernández estuvo de acuerdo con la conformación de un gobierno más amplio en términos políticos. “El Presidente está dispuesto a entregar 10 ministerios para lograr una coalición que lo ponga más fuerte”, aseguró el ex presidente.

También evaluó que “Vicentin es un capricho y no estamos para caprichos”. “La argumentación del Gobierno no se comprende. Empezó hablando de soberanía alimentaria. Eso es Chávez, y lo digo yo que fui amigo de Chávez, pero nadie va a producir en esas condiciones”, expresó.

“Yo creí que se equivocaba (cuando el Gobierno habló de expropiar Vicentin) y lo dije públicamente. Después el Presidente me tapó la boca. Yo no sé cuál es la estrategia de Alberto, pero creo que él está pensando muchas cosas como las que pensamos nosotros, concede muchas cosas de las que le digo. Evidentemente es un tiempista, y yo todo lo que ustedes me dicen se lo digo, permanentemente. Esta semana lo veré de nuevo y voy a tratar de que sea él quien conduzca”, fue otra de las definiciones que dio.

Duhalde no se privó de hacer críticas a la política exterior. “Sabemos que nuestra producción tiene que salir por el Pacífico y necesitamos buenas relaciones con Chile. ¿Por qué criticar a Piñera?”, dijo. Ante una pregunta sobre cuál era su posición frente al protagonismo que el Presidente tiene en el Grupo de Puebla, fue aún más drástico: “No hay que darle bola a ese Foro de San Pablo. Fíjense que México está cerrando el ALCA con Estados Unidos y Canadá”.

Además, se mostró en línea con la postura que explicitó el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou cuando ante la necesidad de hacer un fondo para luchar contra la pandemia, en momentos en que se evaluaba pedirle un impuesto específico a los productores agropecuarios, “el prefirió rebajar el sueldo a los políticos, la justicia y el Parlamento, porque la plata de los productores la iban a necesitar para poner a Uruguay en forma productiva rápidamente”.

Así y todo, Duhalde dijo que “lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos lo más posible para ayudarlo, para ponerlo más fuerte, él tiene interés, sino continuarán los errores. Fijense que esta semana irá Andrés López Obrador a Estados Unidos a firmar el ALCA. No se pueden seguir diciendo en nuestro país barbaridades con total desenvoltura”.

“¿Qué tiene que elegir el Presidente para lo que viene? La comunidad productiva, empresarios y trabajadores, y algunos bancos nuestros que no son peores que los bancos europeos y americanos. Los bancos son todos iguales, están para ganar plata. La salida es producir y producir. Pero hay juntar a todos. Acá lo que no entendemos es que esto lo sacamos entre todos o no sale. Y nosotros con esa estúpida costumbre de seguir peleándonos, ¡por favor!”, fue su último consejo.

FARO Peronista es un grupo que organizaba almuerzos en el Círculo Italiano hace unos años y, más recientemente, en el restaurante La Raya, bajo la conducción de un duhaldista reconocido, Daniel “Chicho” Basile, quien fue diputado nacional y también funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero desde el aislamiento obligatorio, cada uno almuerza en su casa y el grupo se reúne en forma virtual a través de Zoom, para escuchar a invitados especiales.

Entre quienes participaron de la reunión con Duhalde estaban Raúl Cariglino, Mabel Müller, Isidoro Lazo, Dardo Otonello, Marita Goñi, Juan Pablo Lohlé, Carlos Alvarez, Alfredo Meckievi, Horacio Jacquenod, Haroldo Lebed, Alicia Pierini, Alberto Lestelle, José “Pepe”Tagliafico, Rosa Tullio y Gilberto Alegre, entre dirigentes conocidos. (Infobae)