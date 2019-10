Eduardo Amadeo les deseó una "úlcera" a Echarri y Dady Brieva

Tras el resultado electorado, algunas figuras públicas muy cercanas al kirchnerismo como Pablo Echarri y Dady Brieva lamentaron que la diferencia de votos no haya sido mayor a favor de Alberto Fernández. Luego de esos comentarios, el diputado de Cambiemos Eduardo Amadeo, les respondió con un exabrupto.

El actor Pablo Echarri se mostró "bastante sorprendido" por lo que llamó "aluvión antiperonista" y agregó: "Es un problema que tenemos nosotros los peronistas, siempre queremos ganar aplastando en términos de votos".

"n tanto dady Brieva había declarado: "Creí que, por cómo estaba el país, íbamos a ganar 6 a 0. Eso me daba a mí la tranquilidad como para hacer cambios más profundos y tener más poder". Y agregó: "Hizo una gran elección, creo que fue la sorpresa con un 40 por ciento, no sé qué cambió en el país para que en 46 días haya 2.500.000 votos más".

A partir de esas declaraciones, el diputado Eduardo Amadeo conversó con Luis Majul en su ciclo televisivo 4 Días y se mostró "encantado" con el descontento de Echarri y Brieva. "Gracias al 40 por ciento ellos hoy están enojados", dijo sobre lo que consideró "opiniones marginales a la sociedad".

Además, el diputadoseñaló: "Está mal que digan eso. El país ha sufrido demasiado, tenemos mucha pobreza para que digan esas cosas. Estoy encantado, ojalá tengan una úlcera", remató.

Por esos dichos, el conductor lo interrumpió con desaprobación. "A mi no me gusta lo que usted acaba de decir. Eso es la grieta", dijo Majul. "Se lo voy a decir con sinceridad, no estoy de acuerdo. No comparto, eso genera más grieta", insistió el periodista.

Amadeo, por su lado, se excusó: "lo digo metafóricamente, pero les puede dar úlcera por estar enojados con la democracia", subrayó.