Duhalde cargó contra la candidatura de Kicillof en Buenos Aires

El ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde cargó contra la designación de Axel Kicillof como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos: aseguró que es "un porteño más" y pidió que se deje de "relegar" a dirigentes bonaerenses que podrían competir por el cargo.

El histórico dirigente peronista se expresó a través de su cuenta de Twitter, donde cuestionó el hecho de que Kicillof es actualmente diputado nacional del kirchnerismo por la Ciudad de Buenos Aires. "¿Hasta cuándo los porteños seguirán invadiendo nuestra provincia? Después del desembarco capitalino de Cambiemos, el Frente de Todos propone como gobernador al Diputado Nacional por CABA, Axel Kicillof", expresó Duhalde.

La crítica, además de ser para el ex ministro de Economía, apuntó a la actual administración bonaerense cuya gobernadora, María Eugenia Vidal, fue vicejefa de gobierno porteño antes de postularse como candidata a gobernadora en 2015. En diálogo con Télam, además, Duhalde sostuvo que "los ministros de Vidal son todos hombres de Capital y no conocen la provincia".

En un segundo tuit, Duhalde agregó: "Kicillof por trayectoria política, profesional e historia de vida es un porteño más. Tenemos dirigentes bonaerenses de excelencia, dejemos de relegarlos".

Ya es el segundo cuestionamiento que recibe el candidato del kirchnerismo. Días atrás el flamante compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, lo acusó de "comunista".

Al respecto del candidato a vice de Cambiemos, Duhalde declaró: "No voy a hablar sobre Pichetto hasta el cierre de listas porque somos muy amigos".

Eduardo y “Chiche” Duhalde respaldan las candidaturas de Lavagna y Urtubey por Consenso Federal

Sobre el escenario electoral, Duhalde continúa con su apoyo a la candidatura de Roberto Lavagna: "Vengo trabajando desde hace mucho por esta línea del medio, que va a hacer una enorme elección. Sin dudas le va a ir muy bien. Todos lo subestiman a Roberto, pero te puedo asegurar que va a arrancar muy alto", aseguró.

Consenso Federal, que impulsa las candidaturas del ex ministro de Economía y del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, aún no definió quién será el aspirante al ejecutivo bonaerense. "No quiero decir nombres. Es verdad que se habló de (Eduardo "Bali") Bucca, a quien conozco y puedo decir que es un buen dirigente joven, una buena persona, pero no quiero entrar en esto de nombrar gente cuando vamos a definir la candidatura entre mañana o pasado, falta poco", declaró al respecto del diputado nacional.

Además descartó que su esposa Hilda "Chiche" Duhalde aspire a la gobernación: "Ni Chiche, mi mujer, ni Graciela Camaño serán las candidatas a gobernadoras por Buenos Aires de Consenso Federal 2030", declaró.