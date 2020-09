Duhalde: "Alberto Fernández está grogui, como De la Rúa"

El expresidente Eduardo Duhalde volvió a sorprender con fuertes declaraciones, esta vez con críticas al presidente Alberto Fernández, a quien comparó con Fernando De La Rúa.

"Mi impresión es que el Presidente está 'grogui', ya no contesta, como estuvo De la Rúa en un momento o como estuvo Duhalde cuando gobernaba. Son tantos los problemas e impactos psíquicos que recibe un presidente que en algún momento tiene que pedir ayuda", dijo el declaraciones a Radio Rivadavia.

Consultado por las nuevas restricciones cambiarias, Duhalde dijo que la administración de Fernández "no entiende cómo gobernar en tiempos de crisis", a lo que agregó: "Nada me sorprende".

"El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasi normales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios", afirmó el exmandatario.

"Si uno dispersa la energía tratando de arreglar diez temas a la vez, no termina arreglando ninguno", opinó.

"La crisis exige otro tipo de gobernanza, de decisiones. Pero no entienden eso, y todos están instalados en el pasado, en una zona de confort y no se dan cuenta de que los eligen para ver si podemos trabajar hacia el futuro", sostuvo.

Por otra parte, Duhalde también reveló que Fernández le encargó "el tema de votar las leyes de transparencia o anticorrupción".

"Me puso a (el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo) Béliz como contraparte del Gobierno, empecé a hablar con todos los sectores, porque yo no trabajo si no es por consenso. Lo fui a visitar con 3 o 4 de un grupo de más de 20, personas de distintos sectores como Facundo Manes, Gil Lavedra, León Arslanian y mujeres muy destacadas, pero después se olvidan, no contestan", contó.

El 25 de agosto pasado, Duhalde advirtió que en el país podría volver a haber un golpe de Estado si la crisis se profundizara y no se buscaran consensos, lo que generó una fuerte reacción en el oficialismo y en la oposición, orientada a garantizar la vigencia de la democracia.

Días después, pidió disculpas y aseguró: "No me reconozco diciendo lo que dijo. No lo tenía que decir". Y lo atribuyó a "un desenganche de la realidad".