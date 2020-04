Diputados radicales: "El Presidente creo a San Moyano"

Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical rechazaron las palabras del presidente Alberto Fernández, quién afirmó que Hugo Moyano es un “dirigente ejemplar” y llamó a “imitarlo”, durante un acto en el Sanatorio Antártida, propiedad del Sindicato de Camioneros, en el que también apuntó contra empresarios.

El diputado nacional Alvaro de Lamadrid (UCR – CABA), declaró: “Señor Presidente, Alberto Fernández, no ha sido prudente en medio de la urgencia por la pandemia hacer un acto político partidario para empoderar a Hugo Moyano y, enviar a través de éste, un mensaje de hostigamiento a empresarios y pymes. Debemos cuidar a los que producen, invierten y dan trabajo”.

“La función social que tiene los gremios siempre fue importante, como lo es también hoy. Pero su importancia no radica en ser soldados contra los empresarios; el Presidente no debe confundir: la batalla no es entre trabajadores y empresarios, es contra el virus”, agregó Soledad Carrizo (UCR – Córdoba)

Por su parte, Sebastián Salvador (UCR – Buenos Aires), afirmó que “los únicos héroes en esto, señor Presidente, son los trabajadores de la salud y quienes realizan tareas para afrontar la pandemia, no conocidos sindicalistas. Por favor retome la senda la moderación y deje de lado los discursos para los fanáticos que no es el momento”.

A su vez, Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos), señaló que “Estamos frente a un nuevo Santo... "San Moyano". ¿Por qué no contamos la historia completa, Alberto Fernández?”.

“¿Cuál es el ejemplo para imitar? ¿Los bloqueos de los camioneros a las plantas fabriles?, se preguntó Gonzalo Del Cerro (UCR – Santa Fe). Y agregó: “Señor Presidente no se construye paz social empoderando administraciones presuntamente fraudulentas ni conductas autoritarias”.