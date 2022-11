Despidieron a Hebe de Bonafini y esparcieron sus cenizas en Plaza de Mayo

En el acto realizado en la plaza tomaron la palabra otras Madres, de distintas filiales del país, como Visitación de Loyola; Josefa De Fiore; Irene de Chueque; Sara Mrad y Carmen Arias.

Irene de Chueque, de la filial Mar del Plata, afirmó: "Aquí estamos con los discursos que nos ha dejado y que nos marcaron, ayer hoy y siempre. Honremos a Hebe, porque Hebe se adelantaba a nosotros, nos guiaba, nos daba fuerza, cariño, nos daba todo, nos ensañaba la solidaridad y a pensar en el otro".

"Ella nos dijo que la política no es un camino para conseguir un cargo; la política es construir un proyecto donde la distribución de la riqueza esté en el pueblo, donde la vida es vida, donde garanticemos que los niños sean felices. Gracias Hebe, no tengo palabras, me ensañaste todo", dijo entre lágrimas de emoción.

cenizas hebe de bonafini madres de plaza de mayo 3.jpg Foto: Télam

Entre otras personalidades, estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el dirigente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés "Cuervo" Larroque; la cantante Teresa Parodi; el padre Paco Olveira, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres; el exministro de Economía Amado Boudou, el gremialista Daniel Catalano (ATE-Capital), y al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

Bonafini, en un video que la asociación publicó en sus redes sociales el domingo pasado, había expresado: "El día que yo me muera no tienen que llorar, tienen que bailar, tienen que cantar, hacer una fiesta en la plaza porque hice lo que quise y dije lo que quise".

Trayectoria

Hebe Pastor de Bonafini nació en la ciudad de Ensenada el 4 de diciembre de 1928 y en 1942 se casó Humberto Bonafini, con quien tuvo tres hijos: Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra. A comienzos de 1977 su hijo mayor Jorge Omar fue secuestrado y desaparecido en La Plata, y en diciembre de ese mismo año corrió la misma suerte su otro hijo, Raúl. Además, al año siguiente desapareció su nuera, la entrerriana María Elena Bugnone Cepeda, esposa de Jorge.

cenizas hebe de bonafini madres de plaza de mayo 2.jpg Foto: Télam

Inició su tarea como presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en 1979 -luego del secuestro y desaparición de la primera titular, Azucena Villaflor-, entidad en la que se destacó por la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad de los culpables de crímenes de lesa humanidad, junto a la reivindicación de la militancia revolucionaria de los detenidos desaparecidos y asesinados. No sólo reivindicó las luchas de sus propios hijos, sino que impulsó el reclamo colectivo de las Madres: "Todos son nuestros hijos".

Como titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, promovió el crecimiento de esa institución. Impulsó la creación de un instituto universitario nacional, un periódico, una radio, una casa cultural y una librería. Además, administran el centro cultural de la exESMA.

Estos hitos coinciden con sus ideas de que los derechos humanos debían conjugarse con los derechos sociales. De la mano de esa concepción nunca ocultó sus preferencias políticas que quedaron expresadas en sus posiciones intransigentes ante las desigualdades.

cenizas hebe de bonafini madres de plaza de mayo 1.jpg Foto: Télam

Luego de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, por primera vez hizo pública su adhesión a un Gobierno que abrazó hasta diciembre de 2015 cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada.

Durante los más de 12 años de gobiernos kirchneristas, la asociación interrumpió sus históricas "marchas de la Resistencia" que protagonizaba cada año desde 1981.

Bonafini, figura central de la recuperación democrática, también estuvo en las calles defendiendo de democracia durante los alzamientos carapintadas contra los expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem, y fue una ferviente opositora a los indultos en favor de los genocidas que otorgó este último.

Junto a las Madres estuvo en la Plaza de Mayo en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 enfrentando la represión del gobierno del radical Fernando de la Rúa contra los manifestantes, donde hubo decenas de muertos.

Fue una gran defensora de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y otras políticas públicas impulsadas por los gobiernos kirchneristas.