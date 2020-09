Cruces por dólares declarados por el jefe de Gabinete Cafiero

Por su parte, la presidente del PRO, Patricia Bullrich, le envió una carta solicitándole “tenga a bien informar si la ‘Declaración Jurada Patrimonial Integral’, que le adjunto a continuación, es de su pertenencia o no”.

bullrich.jpg

“El motivo de mi consulta -escribe Bullrich en su carta- se debe a que puntualmente usted en declaraciones públicas recientes aseguró que no posee ahorro en dólares; pero analizando dicha ‘Declaración Jurada’, encontramos que posee una Caja de Ahorro en Dólares, con un depósito de 992.413,99, contradiciendo de esta manera sus afirmaciones”.

Entrevistado en el programa A dos voces, Santiago Cafiero había dicho: “No es un delito tener dólares. No es mi caso, yo no tengo. Pusieron en esa nota que yo tenía dólares. Yo no tengo dólares. Pero, no importa”.

Sin embargo, a continuación aclaró: “Tuve dólares, pero ya no los tengo más. Tenía pocos y los vendí ahora”. En la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario figura un depósito de 992.413,99.

La Declaración Jurada de Santiago Cafiero en la que consta una cuenta con más de 900 mil dólares

En su cuenta de Twitter, Patricia Bullrich reiteró su pedido de información al jefe de Gabinete: "Después de que el Presidente pidiera ahorrar en pesos, le mandé una nota al jefe de Gabinete. Dijo que ya no tenía dólares, pero en su declaración jurada figura que sí. Si los vendió, ¿a qué dólar recurrió? Sería importante conocer su respuesta y terminar con el doble discurso”.

Algunas horas más tarde, el jefe de Gabinete recurrió a las redes sociales para contestarle a la presidenta del PRO.

“Bullrich es deshonesta hasta en 280 caracteres. La DDJJ es de enero de 2020 y está expresada en pesos. Vendí esos dólares por homebanking, a cotización oficial, como corresponde. ¿El macrismo habla de doble discurso? ¿Son cínicos o perdieron la memoria?”, arremetió Cafiero.

Y agregó: “Sus funcionarios, con Dujovne, Prat Gay y Aranguren a la cabeza, pusieron su dinero en el exterior y endeudaron al país mientras sus patrimonios crecieron. ¿No les parece que todavía le deben respuestas al pueblo argentino?”.

Por último, le pidió a la oposición que “acepte” que en las elecciones se impuso “la propuesta de reconstrucción de la Argentina a partir de un modelo de producción y empleo” y los llamó a debatir en el Congreso “las mejores normas”.

Cabe aclarar que, con la excepción de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Matías Lammens, Matías Kulfas y María Eugenia Bielsa, todos los demás integrantes del gabinete nacional tienen ahorros en dólares, y varios de ellos atesoran cifras millonarias en la divisa estadounidense.