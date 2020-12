Cristina Kirchner cobrará dos pensiones y no pagará ganancias

Dos pensiones de este tipo serían, en total, “no menos de 800 mil pesos mensuales sin contar los intereses”, estimó una fuente judicial. Y si no paga Ganancias, la cifra aumentaría aún más.

Pérez Nami le dio a la ANSeS un plazo “de 30 días para que proceda a la restitución de Asignación Mensual Vitalicia suspendida a la actora, con más sus intereses desde que cada suma fue retenida, hasta el efectivo pago”.

Además, rechazó “la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar opuesta por la demandada y ordenar que se abonen los beneficios 40-5-8085268-0 y 40-5-8085213-0, conforme el Acápite II de los Considerandos, en idéntico parámetro utilizado para los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El juez dijo que “debe ser conforme lo dispuesto por la Acordada Nº20/96 C.J.S.N., debiendo reintegrarse lo descontado, con más sus intereses desde que cada suma fue deducida, hasta el efectivo pago”.

También hizo lugar “a la reliquidación de los beneficios 40-5-8085268-0 y 40-5-8085213-0, desde que cada uno fuera otorgado, conforme los artículos 1º y 2º del Decreto 1417/87 y Resolución ANSeS PREV-34- 03 (Cod. 011-000) de fecha 17/06/2020, abonando las diferencias con más sus intereses hasta el efectivo pago”.

En agosto pasado, la vicepresidenta informó a la Justicia que su jubilación de ex presidenta la ANSES se la deben liquidar cobrando antigüedad, compensación jerárquica, sin descuentos del impuesto a la Ganancias y con un “adicional por zona austral (40 por ciento del haber real)”. Además, solicitó que finalmente resuelva si le corresponde, desde el punto de vista jurídico, cobrar también la pensión de Néstor Kirchner y le reembolsen las retenciones de Ganancias desde el 2015 hasta la fecha.

El abogado de la ex presidenta, Facundo Fernández Pastor, presentó el escrito a la jueza de la Seguridad Social Viviana Patricia Piñeiro en la que le comunica que se “enteró” de la existencia de un manual interno de la ANSES que explica cómo liquidar las jubilaciones a ex ministros de la Corte, ex presidentes y ex vicepresidentes.

Ante la presentación de Fernández Pastor, la jueza Piñeiro solicitó el expediente en papel a la cámara del fuero para decidir, a criterio de la defensa de la vicepresidenta, sólo si es legal cobrar una jubilación de presidenta y una pensión de un ex presidente a la vez y no si debe pagar el impuesto a las Ganancias. Se trata de pensiones graciables que paga el ministerio de Desarrollo Social.

Pero no resolvió Piñeiro sino el subrogante Pérez Nami. Ahora habrá que ver si la ANSES, a cargo de la dirigente de La Cámpora, María Fernanda Raverta, o el Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, apelan el fallo en su calidad de representantes de los intereses del Estado.

El abogado especialista en temas previsionales, Federico Despoulis Netri, dijo a Clarín que “esto es un golpe directo a los jubilados donde se debate una movilidad paupérrima, a la ex presidente se le otorga un doble beneficio previsional, que es contrario a lo que establece la ley 24018”.

El artículo 5 de esa ley dictada durante la gestión de Menem dice que "la percepción de la asignación ordenada en el artículo 1, es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquélla por estos últimos beneficios".

Según el especialista, ”la ley es clara debe optar por uno de todos, pero claro en la Argentina K, se dictan leyes para los ciudadanos y no para los políticos”.

Al analizar el fallo, Despoulis señala que el juez citó que la defensa “también alega que lo mismo sucede con la ex presidenta de la Nación Sra. María Estela Martínez, viuda de Perón”. Isabel, quien vive en España, “percibe su Asignación Mensual Vitalicia como ex presidenta y a la vez desde hace décadas también el Retiro Militar, queda claro que la viuda de Perón, fue presidente y viuda de un presidente y en el manifiesto del juez ella nunca cobro ambas pensiones, sino la de presidente de su mandato hasta marzo de 1976 y el retiro militar de Perón, donde esta la similitud en este caso”. Un pensión común como viuda, no es una pensión graciable.

Para el abogado “el fallo es una transcripción de la demanda cuyos argumentos son muy pobres, usados por el juez para hacerle lugar a algo inédito, que una viuda y ex presidente acumule todos los beneficios posibles, es más actualmente pedirá el de vicepresidente, es decir que para ella, es posible acumular todos los derechos que requiera”.

“Si total la justicia subrogante hace lugar a cualquier pedido, si revisar la ley, aclamando lo que la demandada sostiene, y dictando una sentencia a su favor en todo sentido, claro sino esto seria otro caso de lawfare”, finalizó Despoulis.