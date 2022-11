Cristina Fernández de Kirchner: "Me quieren de acusada pero no de víctima"

"Son indignados rentados", dijo Cristina en alusión a Revolución Federal, el grupo de extrema derecha que es investigado por el Poder Judicial por intentar imponer sus ideas por la fuerza. En el mismo sentido, cuestionó a la Justicia por no investigar el atentado. "Me quieren de acusada pero no de víctima. Le sirvo de acusada pero no de víctima al partido judicial", sostuvo en el inicio de su discurso.