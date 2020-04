Coronavirus: la increíble historia del pueblo con 40 casos

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén dispuso este jueves la restricción de circulación para ingresar o salir de la localidad de Loncopué, 250 kilómetros al norte de la capital, al confirmarse numerosos casos positivos de coronavirus tras el fallecimiento de dos hombres de 68 y 64 años oriundos del lugar.

El fiscal general de la provincia, José Gerez, dijo a Télam que “al confirmarse 19 casos de coronavirus en un solo día, para una localidad tan pequeña, la fiscal jefa de la circunscripción, Sandra González Taboada, dispuso la restricción de la gente y vehículos para acceder como para salir de la localidad”.

Actualmente Loncopué, con una población de 6 mil habitantes, sufrió la muerte de dos hombres y más de 40 contagios de coronavirus.

El fiscal Gerez sostuvo que “la restricción de circulación es para que la gente de la localidad no salga para no propagar el virus, y quien no es del lugar no entre para evitar el contagio”.

Y, explicó que “la medida fue adoptada de urgencia, tiene un carácter provisorio y transitorio, y tiende a proteger la salud pública y el interés general”.

El fiscal general informó que “se establecieron excepciones para que puedan circular camiones con insumos y combustibles necesarios para poblaciones de la zona norte de la provincia”.

También anticipó que “desde la fiscalía se iniciará una investigación tendiente a determinar la responsabilidad penal en la propagación del virus en la comunidad”.

Cómo fue el contagio

La manera en que llegó el virus a este lugar todavía es motivo de investigación. Las sospechas son más firmes respecto de su propagación: hubo tres grandes reuniones sociales en plena cuarentena a las que asistieron familias de la localidad, varios de cuyos integrantes ahora están enfermos.

Se trata de un gran asado, un cumpleaños y una faenada, todas actividades después del 20 de marzo.

Además se supo que luego de ocurridos los fallecimientos hubo visitas de pésame a los deudos, con abrazos y besos.