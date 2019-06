Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres convocó para este viernes, a las 19, a concentrarse en Pellegrini y Corrientes, en Rosario, para repudiar la presencia en esa ciudad, del actor Juan Darthés, denunciado por acoso y violación.

Darthés regresó al país tras pasar seis meses en Brasil y se alojó en un barrio privado de Rosario. La coordinadora de la Campaña por la Emergencia, Marina Boldrini, expresó: "Entendemos que está bien que vuelva a Argentina y se presente a la Justicia. Pero nosotras no tenemos ni los tiempos ni la lógica de la Justicia, no pedimos pruebas ni juzgamos a las víctimas, nosotras las entendemos y las acompañamos, porque todas fuimos o podemos ser Thelma", en referencia a una de las denunciantes, la actriz Thelma Fardin.

También destacó que este repudio "tiene dos aspectos, por un lado dejarle claro a cada violento que hay en Rosario, incluido Darthés, que no vamos a permitir esta violencia y mucho menos nos vamos a quedar en silencio, y por otro lado recordarle a cada una de esas mujeres, que tuvieron la valentía impresionante de hablar, que no están solas, que nunca más van a estar solas y que juntas vamos a cambiar todo lo que hay que cambiar para que cada una de nosotras pueda tener una vida libre digna y sin miedo".

En tanto, Nazarena Galantini, referente de la Campaña, destacó la solidaridad del movimiento de mujeres ante estos casos. "Queremos que Darthés sepa que no es bienvenido y que el movimiento de mujeres está en alerta, que no nos subestime. También lo hacemos para darle apoyo a Thelma y para que toda aquella mujer que sufra o haya sufrido violencia sepa que acá estamos, que no estamos más solas y que tiene todo un movimiento en el cual puede confiar para salir de esa situación".

Por su lado, la diputada provincial Mercedes Meier, autora del proyecto de emergencia provincial en violencia contra las mujeres, afirmó: "Esto es necesario, no sólo porque puede mostrarle a la sociedad en Rosario que se pueden encontrar con un violador cuando van en un colectivo, o cuando están en la plaza o en boliche, es decir, para prevenir si no principalmente por justicia".

"La valentía que tuvo Thelma Fardin al denunciar la violación y que tuvieron todas las mujeres que fueron violentadas sexualmente no pueden quedar en la nada. Si la Justicia no hace nada, nosotras sí, que la sociedad tome cartas en el asunto, porque nosotras no nos callamos mas".

Fuente: La Capital