Confirman que Mercado Libre y Mercado Pago no funcionan

Esta mañana, voceros de la empresa Mercado Libre confirmaron que la plataforma de compra y venta online, así como la billetera virtual Mercado Pago, no funcionan y no se permiten cerrar transacciones a sus usuarios.

De acuerdo a los operadores diarios de las plataformas, los problemas se experimentan de forma diferente. A algunos, el sistema directamente se reseteó al punto de no poder entrar a la cuenta: la app ofrece la posibilidad de iniciar sesión, pero la opción no está funcional. A otros, a los que la app les permitió loguearse, les aparece un mensaje de error ante cualquier intento de concretar una operación. "En este momento no tenés conexión por problemas técnicos del sitio", se lee.

MERCADO PAGO.jpg

En el caso de Mercado Libre, la insignia de la compañía fundada por Marcos Galperín, la web está visible y se puede navegar por las publicaciones de bienes y servicios, pero no se pueden concretar las compras. Por otra parte, la aplicación móvil presenta imposibilidad de acceder a la cuenta y, para otros, se puede ingresar a la cuenta pero sin cerrar compras o ventas. En estos casos, el sistema muestra el mensaje: "Algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo".

NOTICIA EN DESARROLLO