Condena a Boudou: solicitada de Moyano, Zaffaroni y varios K

Además de la confirmación de la Condena de Boudou, el texto hace mención a la resolución que validó la Ley del Arrepentido en el marco de la causa Cuadernos, donde Cristina es acusada de liderar una asociación ilícita para sacar provecho de contratos de obra pública. Los principales párrafos de la solicitada: “Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales”.

"La persecución política y el Lawfare, como los que sufrió y sufre Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP, devolviéndolos a los jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho, que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas”.

“Sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y lxs más vulnerabilizados”.

Qué dijo Boudou

Luego de la condena confirmada por la Corte, el ex vicepresidente relacionó la decisión de la Corte con el proceso de guerra jurídica, al que se hace mención en la solicitada. "El mismo día que me dictaron sentencia me dieron encarcelamiento inmediato, cosa que no se hacía en juicios similares. Bertuzzi hizo todo eso contra mí y le cobró a Macri con el cargo de camarista federal. A Vandenbroele le pagaron con un hotel. Macri fue el jefe de una organización criminal para perseguir y apretar jueces", dijo a El Destape Radio, publicó Perfil.

También criticó al presidente del máximo tribunal: "Seguramente muchos clientes de Rosenkrantz perdieron plata por mi culpa. No hay duda que la Corte se mete en política con este fallo. El presidente del tribunal que me condenó fue Bertuzzi, que no siguió el Código Penal sino el Código Electoral. Los tiempos de mi juicio fueron los de las elecciones".