Cómo fue el encuentro entre el Mago sin dientes y Macri

Luego de un amargo desengaño con el presidente, Pablo Cabaleiro, el actor conocido como "El Mago sin dientes", se reconcilió con Mauricio Macri que lo recibió en La Rural.

"Gracias Sr. Presidente @mauriciomacri por escucharme ahora en La Rural!!!! Ahora si logré trasmitirle lo que más necesita la gente y todas mis ideas!!!! ARRIBA ARGENTINA”, tuiteó junto con una foto en la que se lo ve contento junto al jefe de Estado.

Días atrás, el personaje mediático que fue de los últimos en dejar el búnker de Juntos por el Cambio tras la aplastante derrotas en las Paso se había quejado en la misma red social: “Recibió a El Puma, ¿y a mí?”.

No había sido el primer reclamo: en el mismo sentido, le había dicho tras el 11 de agosto: “Señor Presidente @mauriciomacri soy un fiel votante suyo quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme ¡Gracias!”.