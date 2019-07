Carrió: "Si una persona vota a un ladrón es porque le gustaría serlo"

Elisa Carrió sigue brindando fuertes declaraciones políticas, casi al borde de la provocación, con el único objetivo de reforzar su apoyo a la fórmula que encabeza el presidente Mauricio Macri. Además de sentirse "segura" de que el oficialismo será reelecto, la diputada nacional apuntó contra el sector de la sociedad que no está a favor del gobierno nacional, y dijo: "A mucha gente le gustan los ladrones. Si votás a un ladrón, es porque te gustaría serlo", disparó.

Carrió manifestó que hará campaña por Mauricio Macri y por María Eugenia Vidal, a la que calificó como una "extraordinaria líder política". En ese sentido, contó que, en una charla con el jefe de Gabinete Marcos Peña, pidió que la campaña oficialista se centre en "hablar de nosotros", en lugar de referirse a la oposición.

En declaraciones al canal TN, la líder de la Coalición Cívica contó que mantiene un vínculo "mano a mano" con el jefe de Estado: "Hablamos de todo y algunas cosas no me gustan. Ni su amigos ni mi gente saben lo que hablo con Macri. Como él es jugador, siento que a veces me esconde cosas. Pero no puede negármelas, yo sé todo. Además los hombres cuando mienten son muy graciosos. No me arrepiento de haberlo apoyado", dijo.

En otro momento de la nota, Carrió se refirió a la intención de voto que tiene la fórmula del Frente de Todos, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. "A mucha gente le gustan los ladrones, si votas a un ladrón es porque te gusta ser un ladrón, que si llegaras al poder, robarías".

Por último, advirtió que si la oposición llegara a ganar las elecciones, "se viene un populismo sin salida". Y desconfió de las encuestas: "No creo en ellas, tengo 25 años de carrera política sin encuestas ni aportes de empresarios".