Carla Vizzotti recomendó utilizar barbijo y negó riesgo sanitario

Si bien desde el 21 de septiembre el uso de barbijo ya no está obligatorio, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, volvió a recomendar este jueves el uso de barbijo "sobre todo en personas de riesgo" y especialmente en espacios con poca ventilación ante el aumento de casos de coronavirus. No obstante, la funcionaria insistió en que no habrán nuevas restricciones ya que no existe el riesgo de desborde del sistema sanitario.