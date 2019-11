Bullrich dijo que el PRO trabajará para volver a ser opción de gobierno

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se refirió al rol que tendrá como presidenta del PRO.

“Haber hecho un proceso de consenso con las figuras importantes del PRO me pone en una obligación seria de ayudar y conducir un proceso de crecimiento acorde al 40% de votos de la elección”, afirmó en diálogo con radio Mitre. Y agregó: “La primera alternativa es ser oposición pero nos vamos a preparar para volver a ser gobierno”.

La ministra asumirá en febrero. “Si me dan la responsabilidad de conducir el partido, lo voy a conducir, no tengo medias tintas. La conducción y liderazgo no se imponen, se ejercen, se construyen”, sostuvo respecto a su futuro rol.

En ese sentido, sostuvo “la necesidad de generar un sistema de decisiones claro y concreto, que todos conozcan las reglas. Esto lo he hablado con el presidente, con Larreta, con Vidal, con casi todos. Con Rogelio (Frigerio), con (Emilio) Monzó, con Peña. Con todos”.

Consultada sobre si la conducción del espacio no correspondía al único ganador en octubre, Horacio Rodríguez Larreta, la funcionaria macrista señaló: “Él tiene un rol estratégico porque es el rol de cómo logramos en el próximo tiempo ganar en la Ciudad, pero también en otras provincias y extendernos territorialmente. La experiencia en la Ciudad llevada a otos dirigentes, vamos a trabajar codo a codo con Horacio en esta conducción”, expresó.

Larreta fue uno de los que participó del encuentro político en Olivos, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y la nueva mesa política de Juntos por el Cambio.

En un balance de los cuatros de gobierno, la funcionaria sostuvo : “Con la economía real “tuvimos problemas serios”, y prometió corregir esos errores. Mientras que destacó la “transparencia, la obra pública, y la seguridad” como los puntos altos de la gestión.

“Hay muchos temas rescatables donde dejamos la vara muy alta y al próximo gobierno le va a costar pasar esa vara”, sentenció.

Los protocolos

Finalmente, volvió a defender los protocolos de seguridad que fueron creados durante el gobierno de Cambiemos, tras las declaraciones de Alberto Fernández, para derogar el que regula el uso de armas de fuego por parte de la policía.

“Tienen que mirar las cosas con un poco más de detenimiento, sin anteojeras ideológicas”, le dijo al presidente electo. Y le pidió que “antes de tomar la decisión lo piense, lo hable y no tenga un comportamiento tan automáticamente ideológico”.