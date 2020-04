Brieger: "Es real que la economía se puede recuperar"

Pensar el impacto de la pandemia desde una perspectiva política global puede representar un desafío demasiado complejo. Es que en un mundo cada vez más convulsionado poder predecir las variables sociales y económicas, es asumir un riesgo demasiado alto. Así lo entiende el periodista y sociólogo argentino Pedro Brieger, que compartió una charla con el programa la Radio de Uno que se emite por la La Red Paraná 97.1.

“Está todo patas para arriba y que así como vivimos, no podemos vivir. No puede ser que haya gente que tenga que pedir un plato de comida en Nueva York y en Londres, para dar un ejemplo de las sociedades más ricas. Ni que hablar de las sociedades más pobres: la Argentina dentro de América Latina, de África, de Asia, de todo el mundo. Hay algo que no funciona en el sistema que nosotros estamos viviendo, y más allá de haber contraído una enfermedad que tampoco sabemos todavía de donde proviene” ilustró el excolumnista de Visión Siete Internacional en la Televisión Pública. En otro tramo de la entrevista, el docente universitario abordó las contradicciones del sistema capitalista: “Hay muchos ejemplos que nos muestra que algo no funciona; tal vez lo que me llama la atención es la alimentación. No puede ser que habiendo tanto alimento en el mundo, haya millones de personas que se mueran de hambre”.

El futuro de la economía

Cuando se le propuso comparar el modelo argentino para combatir el coronavirus en relación a las políticas desplegadas por países como Estados Unidos, Italia y España, el experto señaló: “Si hablamos de haber tomado de medidas de precaución, para mí en Argentina está funcionando, más allá que cada vida humana que se pierde es dolorosa. No ha llegado a los niveles de otros países, pero también es difícil medir el impacto de esta pandemia: me parece que el elemento más importante a tomar en cuenta es la cantidad de muertes por millón de habitantes. Si España e Italia tienen arriba de 350 por cada millón de habitantes, mientras que en la Argentina el índice es de 2. Por lo menos se está preservando la vida humana y es real que la economía siempre se puede recuperar, pero hay una obsesión de una corriente de pensamiento económico por abrir la economía”.

Sobre el recurrente dilema que se plantea entre la salud y la economía, el analista internacional consideró que “hay países que sufrieron guerras tremendas, donde se perdieron millones de vidas que no se pudieron recuperar: la vida no se recupera, pero la economía sí. Algunas ciudades y países quedaron literalmente destruidas después de la Segunda Guerra Mundial, con el saldo trágico de millones vidas humanas, ni que hablar de la fiebre amarilla en la Argentina. Pero el conflicto bélico que mencioné dejó ciudades europeas destruidas y se recuperaron. Aunque la tarea de salvaguardar la vida me parece lo primero y lo fundamental. Lo otro vendrá después, hay recursos naturales, hay capital humano, de alguna manera se va a generar una nueva economía sobre bases mucho más humanas”.

En su reflexión la receta argentina conjugó rapidez para actuar ante fenómeno inesperado: “Me parece algo muy significativo y positivo dentro de este contexto”.

En relación a los efectos que traerá el nuevo Covid-19 sobre el sistema capitalista, interpretó: “La base de este modelo es la desigualdad, y funciona porque unos pocos tienen mucho y muchos no tienen prácticamente nada. La famosa teoría del derrame de la que tanto se jactaban en una época economistas neoliberales es una gran falacia: lo podés ver en las sociedades más ricas como Nueva York o Londres, donde muchas personas no tienen acceso a un plato de comida y que viven en la calle ante la falta de dinero. ¿Cómo puede ser? Es algo de raíz que falla en este sistema, lo mismo con el tema de la salud”.

Bajo ese mismo razonamiento, Brieger condenó la posición de Donald Trump al minimizar las consecuencias letales del coronavirus y denunció la “irracionalidad del sistema en el que vivimos”.

Guerra química

“Los grandes laborartorios compiten entre ellos para ver quien tiene una vacuna y no socializan el conocimiento. Es una cosa absolutamente irracional que un laboratorio en Alemania esté compitiendo con un laboratorio en Estados Unidos o en el Reino Unido o en Japón, en secreto sin pasarse la información sobre ese avance científico”, criticó.

Y luego aventuró que esta puja se produce porque en el fondo el objetivo es “obtener un lucro para tener primero la patente, pongo a gente a investigar y en vez de tener 100 mentes en todo el mundo investigando, tengo 10 haciendo ese trabajo y no comparto con nadie la información. Eso no tengo ningún sentido, cuando el objetivo de ese laboratorio es ganar plata”.

“Se ven las limitaciones de las economías latinoamericanas desde el punto de vista médico”, cerró.