Bonfatti pidió revisar lo que hicieron los legisladores nacionales por Entre Ríos

Consenso Federal intensificó la campaña presidencial en Entre Ríos, esta vez con la presencia del exgobernador socialista Antonio Bonfatti, quien pidió a los entrerrianos el voto para los candidatos a ocupar bancas en el nuevo Congreso nacional. Sin dar nombres, pidió: “Observar lo que han hecho los legisladores nacionales por Entre Ríos. Si fueron a Buenos Aires a preocuparse por Entre Ríos o levantar la mano por una u otra decisión partidaria. Hay que tener representantes que defiendan los problemas provinciales: tenemos dos jóvenes, con muchas ganas, con mucho ímpetu; la diversidad y la pluralidad de voces es importante. Merecen un voto de confianza”.

El actual presidente de la Cámara de Diputados en Santa Fe analizó la realidad social y económica del país, haciendo foco en las principales dificultades de la gente. “Hay muchas quejas del sector productivo, de los trabajadores, de las organizaciones sociales y de las familias que no llegan a fin de mes. La tasa de desocupación que angustia y la pobreza”, sentenció en una visita a la Redacción de UNO.

Para Bonfatti se debe evitar la confrontación discursiva, apostando a “sumar voluntades, en donde nadie pueda construir su propia verdad, sino que tenga que articularlas con otros. Entendiendo la gravedad de la crisis a la cual hacía referencia”.

El legislador planteó: “El escenario electoral está dominado por una grieta de permanente confrontación que no nos lleva a buen puerto”. Además cuestionó la falta de propuestas de las demás fórmulas para resolver los problemas urgentes de la Argentina. “¿Qué hacemos con la industria nacional, qué hacemos con la ciencia y la tecnología, cuál es el proyecto explícito en salud y en educación? No lo encuentro escrito en ningún lado. ¿Qué le estamos proponiendo a los argentinos? Es necesario que todos pongamos el hombro por la profundidad de la crisis, de la deuda externa, la desesperanza de la gente amerita que todos perdamos un poco para que todos podamos ganar. Y obviamente el que más tiene, es el que más tiene que perder”, reflexionó.

“Lavagna tiene honestidad”

Consultado por el programa político de la fórmula Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey mencionó como uno de los principales valores “la honestidad”, sumado a la “experiencia de alguien que ha sido ministro de Alfonsín, también de Néstor Kirchner, que ha demostrado en el 2002 que ha podido sacar el país adelante, en una situación no igual pero similar en complejidad. Es alguien respetado por todos, porque todo el mundo habla bien de Lavagna. Es alguien que está en el medio de una confrontación estéril”.

Si bien la crisis económica es inédita, para Bonfatti la prioridad es el problema político: “Ya que se debe convocar a todos los argentinos, que son las grandes mayorías del país a definir un proyecto nacional. Si no se genera confianza desde el primer día y no genera esta sensación de la hegemonía que ha sido característico de los gobiernos anteriores, no hay posibilidad de que nos encontremos para tener un proyecto común”.

Sobre el lugar que ocupará Consenso Federal después del 10 de diciembre, Bonfatti consideró –en primer lugar– que todavía tienen expectativas de gobernar. En caso de no tener el respaldo en las urnas avizoró que tendrán la responsabilidad de sumar desde un rol opositor. “Hay que construir, marcar las cosas en las que coincidimos, y en las que no tener una propuesta alternativa”, puntualizó.

Negó que al exministro le hayan ofrecido ser parte de los equipos de Alberto F. o de Macri, y dijo que el análisis debe ceñirse al proceso electoral. Bonfatti confirmó su presencia en el debate electoral del domingo en Santa Fe. Al respecto auguró: “Espero encontrar propuestas de los candidatos. Del cómo hacer tal cosa. Todo el mundo habla de la educación, pero les puedo decir cómo crecimos el 14% de la matrícula en la escuela Secundaria, construimos 255 escuelas secundarias nuevas, incrementamos el 77% de la matrícula terciaria. Se suman la capacitación y formación docente permanente, tenemos los mejores salarios docentes del país. Hay que decir cómo se hacen las cosas”, enumeró.

UNO le preguntó de dónde se sacan los fondos para salir de la recesión. “De donde sea, y hay otras cosas que pueden esperar. ¿Cómo no le vamos a dar viabilidad a las economías regionales? En Misiones escucho la preocupación por la yerba mate, en el Valle de Río Negro con la fruta; y Mendoza, San Juan, con el vino y nadie les da respuesta. Hay que escuchar al que está todos los días produciendo”, argumentó.

Las expectativas electorales de Rossi y de Gamarra

Los candidatos legislativos en Entre Ríos por Consenso Federal hablaron de sus expectativas rumbo a las elecciones generales del 27 de octubre. Lisandro Gamarra, postulante a una banca en el Senado, dijo: “Más allá del resultado presidencial hay convencimiento de que vamos a tener representación legislativa a partir del 10 de diciembre”. El gualeyo señaló que se está trabajando en una construcción colectiva que nuclea a diferentes espacios. “Estamos tratando de restablecer un diálogo con la gente, que se ha venido perdiendo en el último tiempo. Hemos tenido legisladores nacionales que no han atendido el reclamo de los entrerrianos y que no han generado o tendido puentes con el gobierno nacional. En los últimos cuatro años se ha gobernado detrás de un escritorio, se ha utilizado de variable a la clase media, donde se ha visto perjudicada la mediana y la pequeña empresa”, enfatizó.

Gamarra dijo que la fuerza está inculcando una nueva forma de hacer política. “No tengo dudas de que a partir de diciembre vamos a tener voces en el Congreso que se puedan expresar y representar los intereses de los entrerrianos”, recalcó. Por su parte, Juan Manuel Rossi, con posibilidades de acceder a la Cámara de Diputados, valoró la multiplicidad partidaria que caracteriza al movimiento en Entre Ríos. En ese contexto mencionó: “Se está recorriendo la provincia para observar en primera persona la realidad de los trabajadores, de los productores, de las pymes, las cooperativas. Estamos donde la gente está creando riquezas y también en aquellos lugares donde la está pasando mal. Entendemos que una de las principales dificultades es el empleo, sobre todo en las ciudades más grandes, Paraná y Concordia”.