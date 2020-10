“Ayer el gobierno de facto no me quiso dejar entrar a Bolivia a pesar de formar parte de una delegación argentina de legisladores invitada para presenciar las elecciones de mañana, y en un momento sospeché que me querían secuestrar, porque intentaron subirme a una camioneta no oficial en el aeropuerto de La Paz”, afirmó Fagioli en diálogo con radio Nacional.

https://twitter.com/PaulaPenacca/status/1317292221494906881 #URGENTE



Esto está pasando ahora. No nos dejan ingresar a Bolivia. Acusan al diputado Fagioli de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esto es una afronta a nuestro país. pic.twitter.com/48d3klnUZn — Paula Penacca (@PaulaPenacca) October 17, 2020

El legislador relató: “Habíamos entrado perfectamente al país por Cochabamba, sin problemas, y luego tomamos una conexión aérea a La Paz, y allí se complicó todo conmigo, porque no querían que me quede, me querían expulsar y que firmara un papel donde me hacía responsable de haber cometido delitos de lesa humanidad, una locura”.

En esa línea, Fagioli -en diálogo desde la Embajada Argentina en La Paz- agregó que “básicamente ellos alegaban que yo había estado en noviembre pasado en Bolivia y que había cometido delitos de lesa humanidad, pero lo cierto es que vine con una comisión de paz que llegó para hacer entrevistas con la gente y organizaciones de derechos humanos para hacer un informe de la situación”.

En ese marco, el diputado nacional contó: “En un momento nos llevaron hacia afuera del aeropuerto con la intención de meternos en una camioneta roja no oficial, junto con un funcionario de nuestra embajada, Luca De María, que nunca me abandonó y que sufrió agresiones, y allí pensé que me querían secuestrar, porque trajeron mucha fuerza policial que amenazaba y atropellaba constantemente”.

Finalmente, Fagioli relató que “gracias a los esfuerzos de nuestros diplomáticos y de la presión internacional, me dejaron entrar al país, sin firmar ese papel lamentable, y fuimos a la Embajada Argentina, donde estamos ahora”.

Fagioli adelantó que en el curso de la mañana los miembros de la delegación argentina tendrán “una reunión para evaluar todo lo sucedido, incluso en contacto con nuestra Cancillería, y ver cómo seguimos aquí nuestra tarea, si nos quedamos o nos vamos”.

https://twitter.com/UNOentrerios/status/1317459014909919232 El Gobierno denunció que legisladores argentinos fueron "maltratados" y uno de ellos -Federico Fagioli- retenido ilegalmente al llegar anoche a La Paz, Bolivia, para cumplir tareas como veedores en las elecciones que se celebrarán mañana en ese país.https://t.co/i90dDohPs1 — Diario UNO (@UNOentrerios) October 17, 2020

Por su parte el diputado Leonardo Grosso, quien integra la comitiva argentina de veedores internacionales, relató: "Al llegar a La Paz nos frenaron en Migraciones, detuvieron a Fagioli y a nosotros nos demoraron, planteando que no iban a admitir el ingreso de Fagioli a quien acusaron de haber cometidos delitos de lesa humanidad, una locura".

"En ese momento nos rodearon los policías, nos dijeron que se lo llevaban a un cuarto a Fagioli para interrogarlo y lo acompañamos pese a que no querían que lo siga nadie", indicó el diputado a la agencia Télam.

"En ese momento nos damos cuenta de que lo estaban conduciendo afuera del aeropuerto donde había una camioneta roja con vidrios negros y las puertas abiertas esperándolo. Un vehículo que no tenía ningún tipo de identificación", agregó.

El legislador contó: "Entonces les dijimos que si no se identificaban no lo íbamos a dejar irse y uno de los agregados diplomáticos nuestros se ofreció a acompañarlo pero en ese momento empezaron a los golpes, empujaron al agregado, Federico se cayó, nos tiraron al piso y ahí empezamos a filmar".

"Cuando vieron que los estábamos filmando empezaron a parar. La Cancillería Argentina hizo gestiones desde la embajada con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, con la OEA, con el Gobierno de Bolivia y el resultado final después de este maltrato fue que lo liberaron alrededor de las 3 y pico de la mañana. Ahora estamos en un hotel todos juntos pero la situación sigue siendo muy precaria", añadió.

La reacción de Morales

El depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que “el Gobierno de facto amenaza, persigue e impide con violencia ingreso de observadores” electorales, al condenar la retención al diputado argentino.

“Ante la mirada de la comunidad internacional, el Gobierno de facto amenaza, persigue e impide con violencia ingreso de observadores para elecciones del domingo procedentes de varios países, cuya presencia es una garantía de transparencia electoral”, indicó el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) en Twitter al apuntar a la presidenta Jeanine Áñez.

Horas antes, Morales denunció que Fagioli fue “retenido ilegalmente y despojado de sus documentos a su llegada al aeropuerto de El Alto” en La Paz.

“Pese a las dificultades, el Tribunal Supremo Electoral tiene la misión histórica con el país de garantizar elecciones democráticas, libres y transparentes para retornar a la democracia con cada uno de los votos de los bolivianos”, demandó.