Berni: "estoy harto de las mafias que reparten planes"

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni habló en declaraciones periodísticas de las internas dentro de su partido en relación a los planes sociales y el armado de algunas organizaciones. "En nombre del peronismo, estoy harto que se repartan planes. Hay una mafia con los planes sociales. No tenemos que dar, tenemos que crear trabajo", sostuvo.

Sobre las diferencias con funcionarios del gobierno nacional que apoyan la toma de terrenos, explicó: "Las leyes están para cumplirlas y somos un frente de actores que piensan distinto. Yo no dejo que la discusión me distraiga de mi foco y el Gobernador me dio una tarea", contestó Berni.

Yendo a la discusión hacia adentro del partido, el ministro reflexionó: "Yo de progre no tengo nada, yo soy peronista", y agregó: "¿Por qué se piensan que me atacan como me atacan? Hay sectores del Gobierno que no les costó nada llegar y están haciendo operaciones para desestabilizarnos a nosotros".

En relación a los movimientos sociales y su entredicho con Fernando El Chino Navarro, por la toma de tierras, Berni no titubeó: "En el delito de la usurpación participan directa o indirectamente algunas organizaciones sociales. El jefe de Navarro es Emilio Pérsico y manejan Movimiento Evita. Hoy con rango de viceministro de Desarrollo Social, en vez de reconvertir planes por trabajo piden más planes", sentenció para dejar en claro la existencia de "mafias de planes que han sido denunciadas".

A la hora de dar su opinión sobre la postura del oficialismo con la usurpación de tierras, Berni se despegó: "Yo no comparto nada de ese garantoprogresismo, y menos con las cosas de los demás. Es fácil decir 'no desocupamos porque no es delito'. Que se los lleven a vivir a su casa, entonces".