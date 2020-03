Así pidió disculpas el hombre que golpeó a un guardia

Bajo arresto domiciliario, el preparador físico Ángel Paz hizo público un video ester miércoles al mediodía, en el cual pidió disculpas por la agresión violenta que le propinó al vigilador Gustavo Granucci, porque le pidió que se quedara en su casa tras regresar de un viaje, para respetar el aislamiento por el coronavirus.

“Hola, soy Miguel Paz, me conocieron tristemente por la agresión a una persona. Quería pedir disculpas públicas, en primer lugar a Gustavo por haberlo agredido. No se merecía esa agresión. De corazón te pido disculpas y espero que puedas perdonarme. A toda la sociedad, a todos los argentinos y a los que vieron el video, sepan que estoy muy arrepentido. Fui un cobarde. A las autoridades y al Presidente por tomarse el tiempo de tomar cartas en el asunto. No tomé real dimensión de las medidas de prevención. A mi familia y amigos, vecinos, por esta situación que les estoy haciendo pasar. Estoy arrepentido”, aseguró.

Embed

El agresor es investigado por lesiones y amenazas y por violar la ley que rige para la cuarentena, que castiga a quienes propaguen una enfermedad.

En su indagatoria, Paz admitió que volvió de un viaje de Estados Unidos y que no cumplió con el aislamiento. Argumentó que tuvo un problema familiar con su padre y que no tenía noción de los alcances del DNU porque “era muy reciente”. “Mi papá está con una afección y mi mamá me pidió que fuera a ayudarla”, relató.

miguel paz 2.jpg El autor de la agresión es preparador físico.

Ver más: Le advirtió que no cumplía con la cuarentena y lo golpeó

Paz también contó que se enteró por sus vecinos que el vigilador había dicho que lo iba a denunciar. “Cuando volví de viaje había mucha paranoia en el edificio. Sentí que mi familia estaba asediada por los vecinos. Me entero que el vigilador le había hecho saber al resto de los vecinos que me iba a denunciar. Me enojó esa situación. Lo llamé por teléfono y le pedí que no lo hiciera, que no me denuncie. Se lo pedí bien pero como noté que no me daba pelota decidí bajar para explicarle los puntos (sic)”, declaró en su indagatoria.