ANSES inicia el pago del Refuerzo Alimentario

De todas formas, continuarán abiertas las inscripciones para que, en caso de que un potencial beneficiario se anote después del primer pago y reúna los requisitos, pueda percibir las cuotas en un solo pago de $45.000 el próximo mes.

Los requisitos para acceder al Refuerzo son tener tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación, como jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras; y no contar con Obra Social o Prepaga.

El cronograma de pagos

LUNES 14/11: DNI terminados en 0

MARTES 15/11: DNI terminados en 1

MIÉRCOLES 16/11: DNI terminados en 2

JUEVES 17/11: DNI terminados en 3

VIERNES 18/11: DNI terminados en 4

MARTES 22:/11: DNI terminados en 5

MIÉRCOLES 23/11: DNI terminados en 6

JUEVES 24/11: DNI terminados en 7

VIERNES 25/11: DNI terminados en 8

LUNES 28/11: DNI terminados en 9