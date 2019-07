Alfonsín contra Aguad: "No tenés derecho a falsear la historia"

La presencia del ex carapintada Aldo Rico en el desfile militar por el 9 de Julio junto a ex combatientes de Malvinas generó polémica y rechazo social. Sin embargo, el ministro de Defensa Oscar Aguad minimizó el hecho y justificó la presencia del carapintada en el desfile: "Es veterano de Malvinas y tiene derecho a desfilar", dijo. Enseguida aludió al levantamiento de la Semana Santa de 1987, que encabezó Rico y fue un acontecimiento clave de la presidencia de Alfonsín.

"Lo de Aldo Rico con los carapintadas es historia vieja, no creo que hay que sacarlo a eso, pasó. Fue un acontecimiento chiquito en la historia y no tuvo ninguna implicancia", evaluó. Y no se quedó allí: "Yo no creo que haya puesto en jaque a la democracia".

Ante la insistencia de la periodista María O'Donnell, a cargo del reportaje, Aguad ahondó: "Fue un movimiento como consecuencia de algo que venía de antes. La democracia lo superó, no dejó que evolucionara, no le daría tanta trascendencia".

También Jesús Rodríguez, que integró el gobierno de Alfonsín, reaccionó a los dichos de Aguad, aunque evitó confrontar con el ministro de Mauricio Macri. "Semana Santa y los otros dos levantamientos militares se propusieron jaquear la democracia. Es una verdad histórica que no admite dos opiniones. Lo mismo, el ataque guerrillero a un cuartel", aseveró, en diálogo con LA NACION. (APFDigital)