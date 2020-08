Alejandro Fantino tiene coronavirus

Este sábado a la noche el periodista y conductor Alejandro Fantino confirmó a través de un video en su cuenta en Instagram que le detectaron coronavirus. Alejandro Fantino contó que el viernes por la noche comenzó a sentir síntomas compatibles con la enfermedad y que, por recomendación de su médico personal, se realizó el test, cuyo resultado dio positivo de coronavirus Covid-19.

“Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a dolar atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, comenzó con su relato Fantino.

Acá estoy, estoy perfecto, estoy bien, no tengo fiebre ni dolores ni tos. Van a ser 14 días aislado, me tiran la comida por abajo de la puerta, por más que uno se cuide te puede pasar", describió en un video en su cuenta de Instagram, donde contó lo sucedido.