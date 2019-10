Alberto se enojó con un periodista y lo "mandó a trabajar"

Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, se enojó esta mañana con un periodista que le consultó sobre la participación de Cristina Kirchner en la campaña y, con evidente gestos de fastidio, lo mandó "a trabajar".

Tras la consulta de Rodrigo Jorge, periodista de radio Mitre, sobre si la expresidenta va a asumir un rol más activo en los últimos días de la campaña electoral, Fernández se rió de la pregunta y dio por terminado el intercambio con los medios: "Andá a trabajar de periodista".

Minutos antes, el mismo periodista había consultado a Fernández sobre si Cristina le había dado algún eje o ayuda sobre qué plantear en el debate. En ese momento el malestar de Fernández ante las preguntas sobre la expresidenta de los medios era evidente: "Dejen de sembrar cosas que no existen", pidió.

Fernández y otros cruces con periodistas

No es la primera vez que el candidato kirchnerista choca con algún periodista. En el pasado, el exjefe de Gabinete había justificado su accionar ante Mercedes Ninci, Jonatan Viale y Héctor Emanuele -con quien discutió en el aeropuerto de Córdoba- y aseguró que recibió "maltrato" por parte de los comunicadores.

"Así no se ejerce tu profesión. ¿No ves que no puedo caminar?", había criticado el candidato en un incidente de Córdoba con Héctor Emanuele. En otra ocasión, tuvo un cruce con Jonatan Vitale en Radio La Red por una consulta sobre Cristina: "[Cuando] me preguntan por cosas que hacen otros, me cae muy mal. Me parecen preguntas poco honestas", señaló en ese entonces.

Sobre el incidente con la periodista de Mitre, Mercedes Ninci -a quien Fernández había dicho que "estaba perdiendo toda seriedad" por su insistencia en hacer preguntas- el candidato luego aseguró que se disculpó con un mensaje y que "nunca fue su intención" agredir. (La Nación)